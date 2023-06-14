Почему лукашисты так испугались решения МОТ? 4 14.06.2023, 17:08

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Резолюция уже вызвала волну негодования среди представителей режима.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. К режиму Лукашенко будет применена Статья 33 Устава МОТ. Правительствам, представителям работодателей стран, входящих в организацию, предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси.

Резолюция МОТ уже вызвала волну негодования со стороны лукашистов и провластных профсоюзов.

Сайт Charter97.org посмотрел, что на эту тему думают эксперты.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников обратил внимание на то, что резолюция МОТ может быть использована для освобождения политзаключенных:

— Безумный режим даже не понимает, что он рыл эту яму очень долго, и теперь ее вырыл. Сейчас он должен в нее свалиться, и это должно помочь освобождению политзаключенных».

Санников рассказал о двух важных сторонах решения МОТ:

— Поскольку решение принято, это должно далее трансформироваться в решения национальных правительств, но не только их. Есть две стороны этого решения: наказание санкциями и поддержка независимого профсоюзного движения и трудящихся Беларуси, широкая международная солидарность.

Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание, что лукашисты были сильно взволнованы решением МОТ:

— Это очень сильный удар по режиму, что видно даже по лицам людей, отправленных Лукашенко в Женеву. Сейчас они нарвались. Полагаю, что те, кто туда ездил, к примеру — Михаил Орда, могут и что-нибудь очень тяжелое получить в свою биографию. На него спишут этот репутационный, а в будущем, возможно, финансовый ущерб.

При этом он отметил, что санкции, которые применяются согласно 33-ей статьи, позволяют вводить самые серьезные ограничения, вплоть до торгового эмбарго:

— Решения могут быть совершенно разные, вплоть до каких-то мощных экономических рычагов. Кто-то может продолжить торговлю, а кто-то свернет экономические отношения. Такая статья также очень сильно ограничивает инвестиции. Вряд ли кто-то серьезно будет инвестировать в страну, которая имеет такого рода экономические и политические риски для ведения бизнеса.

По мнению лидера Белорусского объединения рабочих Сергея Дылевского, резолюция МОТ должна была быть принята гораздо раньше:

— Я очень был удивлен на протяжении трех лет тому факту, что европейские профсоюзы не сделали этого до сегодняшнего дня. Как вы помните, мы давили на применение 33-го параграфа из-за нарушения прав трудящихся в Беларуси уже давно. Первая задача мировых профсоюзов, европейских, Международной организации труда заключается именно в защите прав трудящихся.

При этом Дылевский подчеркнул необходимость усиления экономических санкций в отношении режима Лукашенко, потому что только радикальными мерами можно вернуть законность в Беларусь:

— Спасти белорусских работников, которые уже сидят в тюрьмах, которые каждый день подвергаются тем или иным репрессиям, могут только радикальные действия.

Telegram-канал «Ник и Майк» уверен, что резолюция МОТ может решить проблему ядерного оружия в Беларуси:

— Историческое решение МОТ может и должно быть использовано в стратегии противодействия размещению Россией в Беларуси ядерного оружия, а также его возможному использованию. [...] В свете того, что синепалый синегуб сегодня забыл выпить таблетки и вновь начал угрожать всем соседям ядерной бомбой, задействование решения МОТ — один из инструментов, который может решить эту проблему. А заодно и обеспечить выход политзаключенных на свободу.

Активист рабочего движения Артем Черников отметил, что решение МОТ — результат упорной борьбы всех независимых и свободных людей Беларуси:

— Несмотря на то, что путь к этой маленькой победе был долгим и трудным, это всего лишь начало. Борьба за установление справедливости и защиту прав человека в Беларуси должна продолжаться. Лед тронулся, и это благоприятное знамение для всех, кто верит в принципы демократии и прав человека. Это вдохновляет и дает надежду на скорое освобождение наших братьев из тюрем.

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