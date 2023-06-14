закрыть
14 июня 2023, среда, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков, кот Шредингера и Делимханов

1
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 14.06.2023, 17:21
  • 5,282
Песков, кот Шредингера и Делимханов
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ФОТО: GETTY IMAGES

В глазах пресс-секретаря Путина зажегся тревожный огонек.

Непонятная история происходит с неким Делимхановым - бывшим водителем полевого командира Салмана Радуева, а ныне – кадыровцем, депутатом Госдумы, орденоносцем и прочая, прочая.

Делимханов попал под украинский удар в зоне «спецоперации». То ли ранен, то ли убит. То ли жив, то ли погиб. Противоречивые сигналы идут от разных спикеров российской власти: один, вроде бы, говорил с ним по телефону, другой не может дозвониться. Причем второй – старше первого по положению. Так что Делимханов превратился в новостях в персонажа, который и жив, и нежив одновременно.

Это похоже на знаменитого кота из мысленного физического эксперимента Шредингера («Волновая функция всей системы выразила бы это тем, что живая и мертвая кошка (с позволения сказать) смешаны или размазаны в одинаковых пропорциях»).

Но вот озабоченный пресс-секретарь Дмитрий Песков тут как тут - ворвался тревожным колокольчиком на ленты со своим комментарием: «Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло».

Читаем и думаем – вот бы Дмитрий Песков был настолько же встревожен трагедиями мирного населения и военных в ходе «спецоперации» его руководителя. Сколько людей погибли, ранены, покалечены, стали беженцами. Миллионы.

Они, конечно, не Герои России, поэтому исчезают незамеченными, проходя нескончаемым потоком сквозь «сито» Дмитрия Пескова. Приближенный Кадырова - мужчина крупный, на «сите» задержался, пресс-секретарь это заметил, его глаза округлились, в них зажегся тревожный огонек.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса