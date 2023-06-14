Песков, кот Шредингера и Делимханов 1 Telegram-канал «СерпомПо»

14.06.2023, 17:21

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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

В глазах пресс-секретаря Путина зажегся тревожный огонек.

Непонятная история происходит с неким Делимхановым - бывшим водителем полевого командира Салмана Радуева, а ныне – кадыровцем, депутатом Госдумы, орденоносцем и прочая, прочая.

Делимханов попал под украинский удар в зоне «спецоперации». То ли ранен, то ли убит. То ли жив, то ли погиб. Противоречивые сигналы идут от разных спикеров российской власти: один, вроде бы, говорил с ним по телефону, другой не может дозвониться. Причем второй – старше первого по положению. Так что Делимханов превратился в новостях в персонажа, который и жив, и нежив одновременно.

Это похоже на знаменитого кота из мысленного физического эксперимента Шредингера («Волновая функция всей системы выразила бы это тем, что живая и мертвая кошка (с позволения сказать) смешаны или размазаны в одинаковых пропорциях»).

Но вот озабоченный пресс-секретарь Дмитрий Песков тут как тут - ворвался тревожным колокольчиком на ленты со своим комментарием: «Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло».

Читаем и думаем – вот бы Дмитрий Песков был настолько же встревожен трагедиями мирного населения и военных в ходе «спецоперации» его руководителя. Сколько людей погибли, ранены, покалечены, стали беженцами. Миллионы.

Они, конечно, не Герои России, поэтому исчезают незамеченными, проходя нескончаемым потоком сквозь «сито» Дмитрия Пескова. Приближенный Кадырова - мужчина крупный, на «сите» задержался, пресс-секретарь это заметил, его глаза округлились, в них зажегся тревожный огонек.

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