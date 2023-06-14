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«Высота фонтана - пять-девять этажей»

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  • 14.06.2023, 17:23
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«Высота фонтана - пять-девять этажей»

В Минске недалеко от мотовелозавода произошло ЧП.

В Минске в районе жилого дома по проспекту Партизанскому, 21, похоже, что-то случилось с трубопроводом. «Высота фонтана — 5—9 этажей», — сообщил onliner.by читатель, который снимал гейзер прямо из своего окна на девятом.

— Только что рвануло. Холодная вода дома есть. А горячую вчера отключили на испытания, — рассказал минчанин.

Действительно, его дом по Партизанскому проспекту есть в списке отключений горячей воды, оно стартовало 13 июня. Этот участок обслуживают «Минские тепловые сети». В организации ответили, что аварийная служба уже выехала на место, связь происшествия с испытаниями действительно есть.

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