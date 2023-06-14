ВСУ точным ударом уничтожили вражеский танк
- 14.06.2023, 17:28
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После попадания россияне бросили свою боевую машину и бежали с позиций.
Украинские военные точным ударом уничтожили вражеский танк, после чего оккупанты бросили его и скрылись с позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
Вооруженные силы Украины обнаружили позиции вражеского танка и нанесли по нему точный удар. В результате этого танк получил значительные повреждения.
На видео можно увидеть, что после этого россияне бросили свою боевую машину и скрылись с позиций.
Отмечается, что это результат работы 59 отдельной мотопехотной бригады.