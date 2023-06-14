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ВСУ точным ударом уничтожили вражеский танк

  • 14.06.2023, 17:28
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ВСУ точным ударом уничтожили вражеский танк

После попадания россияне бросили свою боевую машину и бежали с позиций.

Украинские военные точным ударом уничтожили вражеский танк, после чего оккупанты бросили его и скрылись с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Вооруженные силы Украины обнаружили позиции вражеского танка и нанесли по нему точный удар. В результате этого танк получил значительные повреждения.

На видео можно увидеть, что после этого россияне бросили свою боевую машину и скрылись с позиций.

Отмечается, что это результат работы 59 отдельной мотопехотной бригады.

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