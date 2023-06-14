Нелегалы забросали польских пограничников горящими ветками 6 14.06.2023, 17:37

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Инцидент произошел на границе Беларуси и Польши.

Польские пограничники зафиксировали очередные случаи агрессивного поведения мигрантов на белорусско-польской границе.

13 июня группа мигрантов разожгла костер на беларусской стороне недалеко от границы. Примерно через полчаса три человека отошли от группы мигрантов вглубь территории Беларуси. Остальные начали бросать горящие ветки в польских пограничников. Пограничная охрана отмечает, что это могло спровоцировать пожар.

Польская сторона проинформировала белорусскую о костре и угрозе пожара.

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