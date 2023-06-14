The Washington Post: США заблокировали продажу HIMARS для Венгрии 3 14.06.2023, 17:50

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Из-за ее позиции в отношении Швеции.

Сенатор Джеймс Риш, главный республиканец в Комитете по международным отношениям, заблокировал продажу США оружия Венгрии на сумму $735 млн в качестве наказания за отказ страны одобрить членство Швеции в НАТО. Об этом пишет The Washington Post.

Риш отметил в комментарии изданию, что Венгрия должна пустить Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений, который, по его словам, включает в себя 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими частями и поддержкой.

Он заявил, что некоторое время прямо высказывал правительству Венгрии свою озабоченность в связи с отказом одобрить вступление Швеции в НАТО. До сих пор ничего не изменилось, и в конечном итоге он решил приостановить продажу стране военной техники США.

Все крупные продажи оружия требуют, чтобы председатель и высокопоставленные члены комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам давали разрешение и одобрение до того, как Государственный департамент публично уведомит о продаже. Возражение Риша не позволяет Госдепу продвигаться вперед в процессе продаж, поясняет The Washington Post.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать этот вопрос, заявив, что ведомство не комментирует будущие продажи оружия.

Представитель венгерского правительства не ответил на запрос издания о комментариях.

Венгрия публично не объявляла о своем запросе на покупку HIMARS, но венгерское издание Szabad Europa сообщило в январе со ссылкой на представителей министерства обороны, что Будапешт обдумывает такое приобретение. В публикации отмечалось, что такие системы уже есть почти у всех стран региона.

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