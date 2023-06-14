На выезде из Беларуси в Польшу сохраняются длинные очереди из легковушек 14.06.2023, 18:07

Выезда ожидают 250 авто.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе сохраняются длинные очереди. Об этом свидетельствуют данные мониторинга границы на сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 16.00 14 июня, выезда из Беларуси в Польшу ожидают 250 легковых автомобилей. Днем ранее в «колейке» простаивали 300 легковушек, в понедельник — 280, в воскресенье — 290.

«Сопредельные контрольные службы оформили только 29% авто от нормы. Автомобили въезжали в ЕС неритмично также через литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка)», — сообщили в ГПК.

В пунктах пропуска на границе с Литвой очереди заметно меньше. В «Котловке», «Лоше», «Каменном логе» и «Беняконях» стояло по 40 автомобилей. В «Привалке» — 20. На латвийском направлении свободно.

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