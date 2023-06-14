Германия объявила РФ главной «угрозой миру» в своей первой стратегии нацбезопасности 1 14.06.2023, 18:09

Документ предлагает укрепить безопасность ФРГ по трем основным пункта.

Власти Германии разработали первую в истории Стратегию национальной безопасности, в которой Россию назвали главной угрозой «миру и безопасности».

Документ, представляющий собой 40-страничный текст, предлагает укрепить безопасность государства по трем основным пунктам: обороноспособность, жизнестойкость и устойчивость. В стратегии упоминаются не только военные угрозы, но и вызовы, связанные с кибербезопасностью, глобальным изменением климата и энергобезопасностью.

Как отмечается в документе, Россия — «самая серьезная угроза миру и безопасности» в Европе в обозримом будущем, пишет SRF. Начав вторжение в Украину, РФ показала, что стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность» соседней страны. Россия «ставит по угрозу» стабильность в регионе в том числе из-за наращивания вооружения. Также в стратегии отмечается, что Москва «пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО». При этом ни Германия, ни Североатлантический альянс не стремятся к конфронтации с Москвой, подчеркивается в документе.

Стратегию представили канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер. 15 июня документ поступит на рассмотрение в бундестаг.

О намерении разработать стратегию руководители ФРГ объявили еще в 2021 году. Однако его принятие отложили из-за споров внутри правящей коалиции. После начала войны в Украине разработку стратегии ускорили. Представляющая партии «Зеленых» глава МИД ФРГ сербок призывала осудить политику КНР в документе, однако Шольц настаивал на более мягких формулировках. Китай в стратегии назван партнером, конкурентом и системным соперником Германии.

Сроки согласования стратегии также сдвигались из-за того, что члены правящей коалиции не могли решить, включать ли в документ увеличение расходов на оборону до 2% ВВП (в конечном варианте этот пункт есть), а также позволить ли проводить ответные атаки на хакеров.

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