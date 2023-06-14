закрыть
14 июня 2023, среда, 18:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия объявила РФ главной «угрозой миру» в своей первой стратегии нацбезопасности

1
  • 14.06.2023, 18:09
Германия объявила РФ главной «угрозой миру» в своей первой стратегии нацбезопасности

Документ предлагает укрепить безопасность ФРГ по трем основным пункта.

Власти Германии разработали первую в истории Стратегию национальной безопасности, в которой Россию назвали главной угрозой «миру и безопасности».

Документ, представляющий собой 40-страничный текст, предлагает укрепить безопасность государства по трем основным пунктам: обороноспособность, жизнестойкость и устойчивость. В стратегии упоминаются не только военные угрозы, но и вызовы, связанные с кибербезопасностью, глобальным изменением климата и энергобезопасностью.

Как отмечается в документе, Россия — «самая серьезная угроза миру и безопасности» в Европе в обозримом будущем, пишет SRF. Начав вторжение в Украину, РФ показала, что стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность» соседней страны. Россия «ставит по угрозу» стабильность в регионе в том числе из-за наращивания вооружения. Также в стратегии отмечается, что Москва «пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО». При этом ни Германия, ни Североатлантический альянс не стремятся к конфронтации с Москвой, подчеркивается в документе.

Стратегию представили канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер. 15 июня документ поступит на рассмотрение в бундестаг.

О намерении разработать стратегию руководители ФРГ объявили еще в 2021 году. Однако его принятие отложили из-за споров внутри правящей коалиции. После начала войны в Украине разработку стратегии ускорили. Представляющая партии «Зеленых» глава МИД ФРГ сербок призывала осудить политику КНР в документе, однако Шольц настаивал на более мягких формулировках. Китай в стратегии назван партнером, конкурентом и системным соперником Германии.

Сроки согласования стратегии также сдвигались из-за того, что члены правящей коалиции не могли решить, включать ли в документ увеличение расходов на оборону до 2% ВВП (в конечном варианте этот пункт есть), а также позволить ли проводить ответные атаки на хакеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса