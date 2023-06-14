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На Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты

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  • 14.06.2023, 18:22
  • 4,984
На Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты

Видео.

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликовал на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 6 складов с боеприпасами врага», - говорится в сообщении под видео.

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