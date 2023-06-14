На Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты 1 14.06.2023, 18:22

4,984

Видео.

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликовал на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 6 складов с боеприпасами врага», - говорится в сообщении под видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».