На Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты

На Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты1
- 14.06.2023, 18:22
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Видео.
На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.
Видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликовал на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«Уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 6 складов с боеприпасами врага», - говорится в сообщении под видео.