Топ-5 небанальных мест в Минске, где можно приготовить гриль 3 14.06.2023, 18:41

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Варианты в пределах МКАД.

Из всех видов ароматерапии самым эффективным мы считаем вдыхание запаха свежеприготовленного на гриле мяса. Уверены, у британских ученых есть исследования на этот счет. Но если в теплый выходной попробовать выбраться к Минскому морю лечить дергающийся от стресса глаз, второй можно получить в подарок. Поэтому «Онлайнер» решил проверить, есть ли летний отдых в пределах МКАД.

Наша основная локация — Дубровское водохранилище. Но не спешите высылать нам контурную карту (хоть и может казаться, что это был единственный повод заполнять ее на уроках географии). Да, мы в курсе, что Дубровское водохранилище находится в 20 километрах от МКАД, но все же позволили себе сделать небольшое отступление от собственного плана — и отправились на самый безмятежный водоем недалеко от Минска. Все-таки нарушать правила, которые сами же себе установили, — отдельный вид наслаждения.

Отправились мы не просто так, а с самой благородной из целей — вкусно поесть. Искусство справляться с шашлыком и стейками мы уже постигали раньше. И постигли: не было подано ни одного углеподобного кусочка! Хоть и с предварительным мандражом.

В этот раз можно было выдохнуть: готовили то, что крайне сложно испортить. Вопрос только в том, будет это просто вкусно или восхитительно вкусно. Мы решили остаться в пределах разумных амбиций и нацелились на одну звезду «Мишлен». А заодно приобщились ко всемирному дню уличной еды — отмечается в любой выбранный вами день года, но не чаще 364 раз подряд. Перерыв на новогодний оливье — это святое.

А в тот самый день звездой пляжа стала главная уличная еда: шаурма и хот-доги. В левом углу мангала — шеф-повар Дмитрий, в правом — журналистка Onlíner Даша.

C этого момента перетягиваю одеяло на себя и начинаю вещать с места событий от первого лица. Обычно пишу статьи лучше, чем готовлю. Но под чутким руководством шефа я на один шаг ближе к тому, чтобы добавить в резюме строчку «фуд-блогер».

Шаурма с курицей

Главный вопрос: как в полевых условиях повторить ту самую курочку на вертеле? Вместо нее хорошо подойдет линейка уже замаринованной для запекания курицы от Брестского мясокомбината.

Голень или бедро уже находятся в специальном пакете для запекания в духовке, так что курицу можно приготовить еще дома. Но это значит лишиться всех комментариев про правильное разжигание костра и время переворачивания решетки. Мы убеждены: только эти общественные обсуждения и терпкий аромат дымка смогут сделать шаурму особенной.

Хорошо промаринованное и правильно приготовленное мясо легко отходит от кости — как раз то, что нужно для шаурмы. Отделяем его и нарезаем на кусочки. Но сейчас пик ЗОЖа (этот сезон еще иногда называют летом), поэтому не забываем про свежий огурец, помидор и салат айсберг. Истинно сочной шаурму сделает соус от шефа: используем хороший майонез, дижонскую горчицу, мед, немного коньяка или бурбона, соус ворчестер (его можно заменить на соевый), свежий укроп, соль и перец. И заметьте: ни одного лукового кольца!

Основа соуса — майонез, но его можно заменить греческим йогуртом или разбавить 1:1 со сметаной. Остальные ингредиенты — по вкусу. Все зависит от того, насколько яркий и насыщенный вкус вы хотите получить. Но в среднем на 400 граммов майонеза достаточно по паре чайных ложек горчицы, меда, ворчестера и коньяка.

Избегаем ошибки новичков и не пытаемся смешивать с соусом все ингредиенты, а заправляем им только нарубленный салат айсберг. Дальше выкладываем на лаваш курицу, а сверху — все остальные ингредиенты. Еще один секрет: свернуть шаурму нужно максимально плотно — тогда будут шансы есть ее почти аристократично и сохранить в целости и сохранности любимую майку.

Почти готовую шаурму отправляем на гриль буквально на пару минут, чтобы прогреть все ингредиенты внутри и сделать лаваш хрустящим. Жаль, что на экране нет участков, которые можно потереть, чтобы почувствовать аромат. Потому что это заявочка уже на две звезды.

Следующее блюдо в меню нашего кантри-фуршета — хот-дог. Если бы нужно было выбрать только одно блюдо, которое больше всего ассоциируется с путешествиями, это однозначно был бы он. Так что, если у вас острая нехватка поездок в крови, можно попробовать воссоздать атмосферу дорожного путешествия. У нас в меню почти кругосветка: готовим сразу три разных хот-дога. Условно мы назвали их «Детский», «Женский» и «Мужской». Но никто не мешает любить-обожать в 30+ или добавлять тройную порцию мяса в женскую версию блюда.

Хот-дог «Детский»

Не знаем, кто получит больше удовольствия от его приготовления — дети или родители, но жарить сосиски на ветке прямо над костром — легендарное занятие, которое автоматически переносит в детство. Мы воспользуемся решеткой, хотя концепция все та же — дождаться поджаристой корочки.

В нашем хот-доге используем сосиски «Кремлевские» от Брестского мясокомбината, но можно брать любые другие: молочные, докторские, сливочные… А мы тем временем готовы сделать официальное заявление и признать: дети от души не любят овощи и салат. Поэтому беспроигрышным вариантом будет сыр. В нашем случае — мегасырная начинка: миксуем чеддер, моцареллу или классический «Российский».

Обжариваем сосиски на углях, немного подогреваем булочку. Если нет никаких сил уговаривать чадо съесть помидор, для сочности можно использовать кетчуп. После того как хот-дог собран, заворачиваем его в фольгу и отправляем на пару минут на гриль, чтобы сыр внутри расплавился. Если пропустить этот этап, чуда не случится: сыр переходит в разряд секретных ингредиентов только в расплавленном виде.

Хот-дог «Женский»

В «женском» варианте хот-дога используем прямо противоположную концепцию: чем больше овощей и зелени, тем лучше. Свежие листья салата, сочный помидор и маринованные огурчики для пикантности — срочно к столу. Что касается булочки, то в идеале подойдет ржаная или цельнозерновая — естественно, подогретая на гриле. Туда же отправляем и колбаски.

Шеф рекомендует использовать любой томатный соус. Отлично подойдет немного острый и сладковатый соус чили или барбекю. Если вы готовы выйти на новый уровень гурманства, можно добавить мелко нарубленные вяленые томаты. В итоге в нашем блюде окажется даже больше помидоров, чем в самом помидоре. Но оставим философские разговоры о том, каким разным может быть жизненный путь у томата, и добавим последний авторский штрих — зелень кресс-салата.

Хот-дог «Мужской»

В последнем рецепте мы решили не бороться со стереотипами, а наслаждаться ими. Что любят мужчины? Мясо. Много мяса. Вот и в нашем хот-доге копченые колбаски двух видов: «Карпатские» и «Тирольские». Но и этого нам показалось мало — шлифуем брутальный хот-дог еще одним слоем мяса. Нарезаем не очень тонкими слайсами сырокопченую грудинку «Венскую» и обжариваем ее до золотистой корочки, пока не вытопится жир.

К такой начинке и соус соответствующий — микс из трех видов: классического барбекю, томатного с добавлением чили и медово-горчичного. Плюс еще немного начинки: добавляем маринованный халапеньо и огурчик — и двойной хот-дог (на пару минут считаем это авторским изобретением) готов!

После гастрономического вдохновения — карта: список небанальных мест, где в Минске и его окрестностях можно сделать гриль.

Дубровское водохранилище

Водохранилище заложили около 40 лет назад. Оно находится на стыке Минского и Смолевичского районов. Здесь водится очень много рыбы: щука, окунь, лещ, карась, сом, плотва, карп, толстолобик. Рыбалка платная, но гордость за трофеи это не уменьшает. Зоны отдыха тоже есть общедоступные и платные, вход стоит совсем недорого. Если погода смилостивится и выдаст разрешение, на территории платного пляжа можно купаться.

Лошицкий парк

Если уж идти на пикник в городе, то со всем размахом — в одну из самых впечатляющих локаций. Наверняка вы не раз прогуливались по парку, катались здесь на велосипеде или танцевали на опен-эйре. Пора собрать полное лошицкое бинго и отправиться в старинный парк на пикник. До этого можно погуглить, какие закуски предпочитали брать с собой на природу минские аристократы. Возможно, у них был фирменный рецепт хот-дога, передававшийся из поколения в поколение. Бесплатных беседок немного, но ради вида можно проснуться и на пару часиков пораньше.

Яблоневый сад

Яблоневый сад в Малиновке — один из немногих сохранившихся в Минске порталов в детство. То самое — летом у бабушки в деревне или на даче. Конечно, идеальное время для пикника здесь — середина мая. Но свою долю романтики и умиротворения можно получить в любую пору года. Сколько о нем ни думай, сам факт существования такой локации продолжает поражать: это же огромный яблоневый сад прямо в городе! Если принципиально занять беседку, то ориентироваться нужно на пересечение улиц Рафиева и Голубева.

Зона отдыха за зоопарком

Небольшая зона отдыха есть и в Чижовке. Находится она за зоопарком вдоль улицы Уборевича. Поблизости есть экотропа с одноименным названием — как раз, чтобы нагулять аппетит во время прогулки. Кстати, раньше территория была полностью заболочена. Теперь это важная точка для сохранения природного разнообразия. Здесь можно встретить редкие виды птиц и растения, занесенные в Красную книгу.

Вязынский сквер

Далеко не все жители Каменной Горки знают о существовании самой экологической тропы, а тем более как она правильно называется. Место для экотропы нетипичное: прямо на съезде с кольцевой. Поэтому здесь может быть слегка шумно. А вот на внешнем виде сквера это не сказывается: у экотропы очень интересный ландшафт, и даже с дороги можно сделать классные фото. На территории есть мини-водоем и несколько просторных беседок.

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