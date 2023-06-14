В Полоцком государственном университете «за политику» уволили троих преподавателей 1 14.06.2023, 19:01

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Еще шесть сами написали заявления.

В Полоцком государственном университете 14 июня «по соглашению сторон» уволены ранее арестованные по административным делам доцент кафедры истории и туризма Виктор Черевко и доцент кафедры конституционного права и госуправления Сергей Глазырин, сообщил BPN источник, пожелавший остаться неназванным.

Черевко и Глазырина задержали 23 мая в Полоцке и арестовали соответственно на 13 и 15 суток за «распространение экстремистской информации» (ст. 19.11 КоАП).

По этой же причине из ПГУ уволен кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и туризма, заместитель декана инженерно-строительного факультета Юрий Кежа. По словам источника BPN, Кежа «донатил в «экстремистские фонды». Когда об этом стало известно силовикам, ученый «возместил ущерб» и остался на свободе.

По информации источника BPN, 13 июня шесть деканов факультетов ПГУ написали заявления об увольнении из-за «нежелания быть причастными к политическим преследованиям коллег».

23 мая в ПГУ прошла волна задержаний, под которую попало около полутора десятков сотрудников. Большинство тех, по кому известны результаты суда, подвергли аресту, минимум один человек оштрафован.

29 и 30 марта прошли задержания сотрудников Полоцкого историко-культурного заповедника, часть из них была арестована, некоторые — несколько раз подряд.

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