закрыть
14 июня 2023, среда, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Маск хочет снова запустить Starship в космос

  • 14.06.2023, 19:10
Маск хочет снова запустить Starship в космос

Ракета поднимется в небо во второй раз до конца лета.

Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал сроки нового испытательного запуска в космос сверхтяжелой ракеты Starship.

Об этом сообщает Twitter Илона Маска.

Ракета Starship поднимется в небо во второй раз до конца лета. По словам Маска, компания планирует новый запуск через шесть-восемь недель.

Компания SpaceX 20 апреля совершила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс. Однако попытка была неудачной.

После начала запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса.

Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса