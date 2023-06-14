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Олаф Шольц: Путин хочет поглотить Беларусь

  • 14.06.2023, 19:26
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Олаф Шольц: Путин хочет поглотить Беларусь
Олаф Шольц

У правителя РФ есть план по оккупации нашей страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым обсуждение гарантий безопасности для Украины. На правительственной пресс-конференции в среду, 14 июня, он заявил, что разговор об этом Берлин уже давно ведет со своими важнейшими союзниками. Речь, по словам Шольца, идет и о том, чтобы быть готовыми обеспечить безопасность, когда война уже закончится.

Канцлер ФРГ подчеркнул, отвечая на вопрос DW, что речь не может идти о том, чтобы «каким-то образом заморозить войну и узаконить российский захватнический набег», как призывают некоторые голоса. Войну России против Украины Олаф Шольц назвал поворотным моментом, поскольку, по его мнению, с ее началом в Европе было отменено понимание того, что границы не должны передвигаться с применением силы. «А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси», - уверен глава германского правительства.

«Вот почему так важно, чтобы мы поддерживали Украину, вот почему так важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности, - указал Шольц. - И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска».

Шольц заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, пока Украина вынуждена защищаться. В качестве примера поддержки со стороны Берлина он привел решение о ремонте поставляемых Киеву и подбитых на поле боя вооружений, в частности, о создании ремонтных центров в Румынии, Словакии и Польше.

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