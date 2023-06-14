Футбольного болельщика из Гродно осудили за то, что он не встал при исполнении гимна 14.06.2023, 19:52

Лукашенковский суд наложил на «нелояльного» болельщика наказание в виде штрафа.

Болельщик не встал во время исполнения гимна 29 апреля на матче 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречались гродненский «Неман» и минское «Динамо».

Также в его телефоне нашли подписки в Instagram на якобы «экстремистские» ресурсы, пишет «Трибуна».

Подобные случаи, когда болельщики наказывались судом за то, что не поднимались при исполнении государственного гимна, в том же Гродно случались и раньше.

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