Ученые узнали, как проводит день среднестатистический человек по всему миру 14.06.2023, 20:10

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Данные опросов участников из 58 стран.

Ученые из университетов Макгилла (Канада), Парижского (Франция), Колумбийского (США) и Научного института Вейцмана (Израиль) решили узнать о распределении времени среднестатистического человека, включая детей. Свои результаты исследователи опубликовали в журнале PNAS.

Опрос включал участников из 58 стран из существующих 193. Выяснилось, что человек тратит на сон в среднем более девяти часов в сутки (сюда же включено время, когда человек просто лежит в постели без сна). Такое большое число часов объясняется тем, что в опрос входили данные по детям и подросткам, которые, как известно, могут спать и по 11 часов (информация о детях в возрасте до 17 лет была получена в основном из базы ЮНИСЕФ, Всемирного банка и организации экономического сотрудничества и развития). Если же брать информацию только по взрослым, то время их сна в среднем составило около 7,5 часа в сутки.

Примерно девять часов из оставшегося времени суток люди тратят на самих себя. При этом примерно 6,5 часа из этих девяти уходит на то, чем нравится заниматься: гуляние, просмотр телевизора, общение, чтение и занятие спортом. Два с половиной часа из тех же девяти уходит на гигиену, уход за собой и заботу о здоровье — своем и детей.

Помимо опросов, ученые оценили информацию и об экономической активности населения планеты, полученную из онлайн-хранилища статистических данных Международной организации труда, а еще из банка данных по таким странам, как Канада, Китай, Япония и Россия. В подборку вошла информация по 139 странам. К ней относится не только работа (оплачиваемая деятельность человека), но и домашние дела.

Ученые выяснили, что около 3,4 часа в день у населения уходит на изготовление какого-либо продукта, уход за вещами (включая растения). Сюда относятся: поиск и добыча природных ресурсов (в том числе еды — поход в магазин, работа на приусадебном участке), строительство, производство, уборка, обращение с отходами (вынос мусора).

В глобальном масштабе экономической деятельности доминируют такие сферы, как сельское хозяйство и животноводство, за ними следуют торговля, финансы, сбыт, юриспруденция, управление и охрана правопорядка, а затем уже производство. Удалось выявить и различия, которые обусловлены доходом населения в бедных и богатых странах. Так, люди из первых государств тратят много времени на сельское хозяйство, в отличие от богатых стран.

Существуют большие культурные различия и в такой деятельности, например, как приготовление пищи. В одних странах еду готовят полчаса, в других — полтора. А вот по такому показателю, как перемещение с места на место, все люди на планете тратят сравнительно одинаковое количество времени.

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