На Западе подтверждают успехи контрнаступления Украины 14.06.2023, 20:16

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Прогнозируют дальнейший прогресс.

Западные государства оценивают, что с начала контрнаступательных действий украинские силы смогли продвинуться на около семь километров вглубь оккупированных территорий России и освободить по меньшей мере четыре села.

Об этом, как пишет Sky News, в среду журналистам заявили на условиях анонимности западные чиновники, ответственные за оборону.

Отмечая успехи Вооруженных Сил Украины, собеседники журналистов предостерегли, что российская сторона в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям – именно поэтому продвижение пока является медленным.

«Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам», – пояснили они.

Первые контрнаступательные действия, по оценке западных чиновников, являются более чем «зондирующей операцией».

«Это полномасштабное перемещение бронетехники и тяжелого вооружения в российскую зону безопасности и продвижение вперед. Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, на которые они наталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед», – сказали они.

В то же время собеседники журналистов предупредили, что речь идет о первых днях контрнаступления, и прогнозировать последствия сложно.

«Украина сохраняет преданные, хорошо оснащенные силы, но конфликт, скорее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев», – добавили собеседники.

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