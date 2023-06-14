В Офисе президента Украины отреагировали на бред Лукашенко о контрнаступлении 7 14.06.2023, 20:27

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Высказывания диктатора назвали «политическим стендапом».

В ОП Украины прокомментировали высказывания диктатора Александра Лукашенко о контрнаступлении и заявили, что не стоит обращать внимание на «несмешные анекдоты» относительно Украины, поскольку они не имеют никакого значения в реальности.

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул, что все, что говорит Лукашенко, не имеет связи с реальностью и добавил, что не надо тратить свое время на оценку «политических стендапов» неполитических людей.

«Все, что публично говорит субъект Лукашенко, оценивая, в частности, события в Украине, к реальности никакого отношения не имеет. Скорее это касается сферы бородатых и несмешных анекдотов. Не тратьте времени на оценку политических стендапов неполитического субъекта», — отметил Подоляк.

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