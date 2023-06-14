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На охрану границы с Россией переброшены пограничники из Гомеля, Гродно и Пинска

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  • 14.06.2023, 20:38
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На охрану границы с Россией переброшены пограничники из Гомеля, Гродно и Пинска

Пограничники планируют охранять границу с РФ как минимум до сентября.

Для охраны белорусско-российской границы используются военнослужащие гомельской и гродненской пограничной группы, а также пинского пограничного отряда, передает «Флагшток».

Военнослужащие пинского пограничного отряда дислоцировались в районе городского поселка Лиозно Витебской области. Здесь находится пограничный пункт на автодороге Р21 Витебск-Смоленск. С мая по июнь трехразовое питание организовано для 30 военнослужащих.

Гродненские пограничники отправлены охранять границу с Россией в г. п. Рассоны (автодорога Р132 граница РФ - Кохановичи) и г. п. Езерище (автомагистраль М8).

Гродненская пограничная группа провела уже два тендера на организацию питания для военнослужащих. С мая по июнь питание было предусмотрено для 17 человек в Рассонах и для 20 человек в Езерище. С начала июня нормы питания были пересмотрены. Согласно новой закупке с начала июня до середины июля в Рассонах питается 20 пограничников, в Езерище — 22.

Гомельские пограничники отправились охранять белорусско-российскую границу в агрогородок Звечатка (трасса Р43 граница РФ — Ивацевичи). Исходя из сроков заказа питания следует, что пограничники будут здесь вести службу как минимум до конца сентября. Питание организовано для 20 человек.

Другие погранотряды и погрангруппы Беларуси, вероятно, заняты охраной оставшихся погранпереходов на границе Беларуси и РФ. Однако такой информации в открытых источниках пока не обнаружено.

Белорусские пункты контроля на границе с Россией появились 5 мая 2023 года. Первоначально пограничники уделяли внимание лишь въезжающему российскому транспорту. Однако уже через несколько дней началась потоковая проверка белорусских авто. Граждан, которые ранее попадали в поле зрения силовиков, стали вызывать «на разговор», требовать разблокировать телефон для досмотра и, в некоторых случаях, задерживать.

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