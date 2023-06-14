Под Буда-Кошелево мужчина пытался потушить костер бензином 14.06.2023, 21:23

Мужчина был госпитализирован.

Под Буда-Кошелево мужчина пытался потушить костер бензином. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МЧС.

14 июня около 02.45 поступило сообщение, что в приемный покой Гомельской городской клинической больницы №1 поступил мужчина 1977 года рождения с термическими ожогами рук, ног и живота. Спасатели установили, что житель деревни Уза, что в Буда-Кошелевском районе, решил потушить костер у себя во дворе. Но по какой-то причине вылил в костер не воду, а бензин. Разумеется, костер не потух, а вспышка была такой силы, что сельчанину пришлось обратиться к врачам. Его госпитализировали с диагнозом «термический ожог пламенем правой нижней конечности, левой голени, обеих верхних конечностей, передней брюшной стенки 1-2-3 степени».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».