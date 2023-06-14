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Лукашистов напугала встреча фанатов с игровым стримером в центре Могилева

  • 14.06.2023, 21:40
Лукашистов напугала встреча фанатов с игровым стримером в центре Могилева
Артем Головач

Стримеру дали «сутки».

В Могилеве милиция задержала популярного игрового стримера Артема Головача (ARTIKZA), который позвал своих фанатов на встречу в центре города. Ему дали 15 суток ареста за «несанкционированное пикетирование», сообщает MAYDAY TEAM.

Как стало известно правозащитникам, стримера задержали около недели назад.

Молодой человек выложил в интернете видео, где позвал своих фанатов на встречу в центре Могилева 3 июня. Однако сходка не состоялась — видео вскоре было удалено, а свидетели сообщили, что Головача забрали силовики.

В своем последнем видео в TikTok блогер извинился и кратко сообщил, что «по определенным причинам встреча отменяется», хотя на нее уже пришли несколько человек.

В отношении блогера начали административный процесс за порядок проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП). По данным правозащитников, Артем получил 15 суток ареста.

Артем Головач (ARTIKZA) — популярный игровой стример и блогер. У него более 250 тысяч подписчиков в YouТube и около 10 тысяч — в Telegram.

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