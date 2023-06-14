Президент Франции намерен лично вмешаться в переговоры звезды ПСЖ и клуба 1 14.06.2023, 21:54

2,474

Макрон заявил, что попытается убедить футболиста остаться в парижской команде.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

Политик ответил на вопрос о том, останется ли звездный игрок в составе французского клуба.

«У меня нет информации, останется ли Килиан, но я попытаюсь добиться этого», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В прошлом году политик также проводил переговоры с Мбаппе, в результате чего тот подписал новый контракт с ПСЖ, который действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил 10 голевых передач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».