Дания планирует возродить флот подлодок 14.06.2023, 22:17

1,354

Из-за российской угрозы.

Правительство Дании задумалось о воссоздании флота подводных лодок для усиления присутствия в Балтийском море и сдерживания России, пишет Breaking Defense.

Скандинавская страна избавилась от своих субмарин в 2004 году, но теперь рассматривает вопрос о том, приобретать ли их снова или же полагаться на «тесное сотрудничество» с союзниками для обеспечения такого потенциала, заявил председатель комитета по внешней политике Майкл Йенсен.

Он отметил, что вопрос подводных лодок обсуждается «прямо сейчас» как часть широкого политического анализа будущих оборонных потребностей страны.

«Дания имеет важное стратегическое расположение, а это означает, что все корабли российского Военно-морского флота должны проходить через наши воды, если они отправляются из Санкт-Петербурга или Калининграда. Поэтому нам необходимо усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом», — подчеркнул Йенсен.

По его словам, до вторжения России в Украину Дания тратила на оборону около 1,35% ВВП, но в этом году расходы на вооруженные силы страны вырастут до 2%. «Если НАТО и союзники согласуют [на Вильнюсском саммите в июле] более высокую цель в 2,5 или 3%, мы уже заявили, что достигнем этого как можно скорее», — подчеркнул Йенсен.

В 2022 году Копенгаген пообещал инвестировать 40 млрд крон ($5,8 млрд) в новые военно-морские корабли, которые должны быть построены в ближайшие годы. Кроме того, Королевские ВМС Дании намерены заменить океанские патрульные суда.

В 2004 году в составе датских ВМС числилось шесть субмарин типа «Неккен», «Нарвэлен» и «Коббен» шведского и немецкого производства. Пять из них вывели из состава флота, а KDM Kronborg была возвращена шведам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».