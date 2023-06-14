На ЦТ по белорусскому языку не явились 272 человека 14.06.2023, 22:24

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Удаленных из аудиторий не было.

На централизованное тестирование (ЦТ) по белорусскому языку не явились 272 человека. Такую цифру назвал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Удаленных из аудиторий не было, как и тех, кому стало плохо во время экзамена», — передает БелТА слова Миксюка.

ЦТ по прошло 14 июня. На него записалось более трех тысяч абитуриентов.

Следующий экзамен ЦТ — русский язык, это тестирование пройдет 16 июня.

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