Нидерланды закупят для Украины радиолокационные комплексы VERA-NG 14.06.2023, 22:55

Их изготовят на предприятии в Чехии.

Нидерланды выделяют средства на покупку для Украины радиолокационных комплексов VERA-NG. Минобороны Нидерландов сообщает на официальном сайте о закупке четырех РЛС на сумму 150 млн евро.

Также во время заседания Контактной группы по обороне Украины будет объявлено, что Нидерланды выделяют 40 миллионов евро на закупку техники ПВО в рамках многостороннего партнерства. Она будет доставлена в Украину в ближайшее время.

VERA-NG от компании ERA обеспечивает передовое и современное пассивное наблюдение, предназначенное для обнаружения, определения местонахождение, идентификации и отслеживания воздушных, наземных и морских целей.

Система VERA-NG состоит из трех ресиверов сигналов излучения 360-градусного охвата азимутом. В центре размещается командный пост с собственной станцией, который принимает и обрабатывает всю информацию от станций. Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные о выявленных целях с координатами дальности, азимута и высоты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».