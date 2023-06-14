В Японии новобранец на стрельбище убил двух офицеров и одного ранил 14.06.2023, 23:23

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18-летний новобранец открыл огонь из штурмовой винтовки.

В Японии новобранец Сил самообороны во время учебных стрельб убил двух инструкторов и серьезно ранил еще одного. Об этом сообщает Kyodo.

Инцидент произошел на стрельбище в префектуре Гифу во время учебной подготовки новобранцев. Один из новобранцев открыл огонь из штурмовой винтовки в сторону инструкторов, что привело к гибели двух человек и тяжелому ранению еще одного.

18-летний новобранец был арестован немедленно после инцидента. Как сообщили в полиции, он сознался, что умышленно стрелял в одного из инструкторов. При этом он отрицал, что в его намерение входило убийство кого-то еще.

Командующий сухопутными Силами самообороны генерал Ясунори Моришита на пресс-конференции заявил, что после инцидента все учения по стрельбе и взрывам по всей стране приостановлены для проверки их безопасности. Он также сказал, что будет создана армейская комиссия для расследования, которое должно предотвратить повторение подобного инцидента.

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