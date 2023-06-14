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Певицу Бейонсе обвинили в росте цен в Швеции

  • 14.06.2023, 23:47
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Певицу Бейонсе обвинили в росте цен в Швеции

Инфляция в стране превысила ожидания.

Экономисты банка Danske Bank со штаб-квартирой в Копенгагене утверждают, что решение известной певицы Бейонсе начать свое мировое турне Renaissance в Стокгольме привело к превышению ожидаемых показателей инфляции в Швеции.

Об этом пишет Financial Times.

Статистическое управление Швеции в среду сообщило, что инфляция в годовом измерении без учета цен на энергоносители снизилась лишь на 0,2% с апреля по май до 8,2% – это меньше, чем надеялись экономисты и центральный банк.

Экономисты Danske Bank считают, что решение Бейонсе начать мировое турне в Стокгольме привело к резкому росту цен на отели, что в свою очередь означает, что инфляция в стране превысила ожидания.

Два концерта певицы в Швеции посетили по 46 тысяч человек, многие из них – иностранцы, которые были вынуждены остановиться на ночь в отелях, повысивших цены.

Это подтверждают и данные шведского статистического управления: цены в гостинично-ресторанном секторе не упали, а, наоборот, выросли на 0,3% с апреля по май, а цены в сфере досуга и культуры – на 0,2%.

«Бейонсе ответственна за дополнительный сюрприз в этом месяце. Это довольно удивительно для одного события. Мы не видели такого раньше», – сказал Майкл Гран, главный экономист Danske Bank в Швеции, который оценил, что певица вызвала рост инфляции на 0,2%.

Экономисты говорят, что ожидают, что в этом месяце эффект от роста будет ослабляться. Но некоторые, например руководитель отдела прогнозирования Swedbank Андреас Вальстрем, обеспокоены тем, что подобный эффект может дать трехдневный концерт Брюса Спрингстина в Гетеборге в конце июня.

Как отмечает FT, первый за семь лет тур Бейонсе Renaissance, посвященной ее одноименному альбому, вызвал большой ажиотаж в США, где активно призывали воспользоваться более низким курсом шведской кроны и посетить концерт певицы в Стокгольме, который обошелся бы дешевле.

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