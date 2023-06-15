Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС 15.06.2023, 3:36

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС назвали военным преступлением России.

Депутаты Европейского парламента осудили подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России, которое будет иметь последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европарламента.

«Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке, последнее военное преступление, совершенное Россией, которое должно понести последствия», - говорится в заявлении.

Депутаты также призвали ЕС продолжать решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины.

Также на заседании политики очертили свои ожидания от саммита ЕС 29-30 июня в свете последних событий в Украине и прогресса в заключении Миграционного пакта ЕС.

Как отмечается, еще одним ключевым ожиданием членов Европарламента от предстоящей встречи глав государств и правительств ЕС является согласование общей позиции по обновленному Миграционному пакту ЕС, который должен способствовать лучшему обращению с беженцами и укрепить внешние границы Евросоюза.

Среди других тем, которые будут рассматриваться на саммите ЕС, - «зеленая» и цифровая трансформация европейской экономики, принятие поправок в многолетний бюджет ЕС и необходимость реформирования промышленного потенциала Европы.

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