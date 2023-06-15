Бойцы Второго Интернационального Легиона просят помочь средствами для выполнения боевых задач
- 15.06.2023, 4:59
В Легионе воюют и белорусские добровольцы.
Бойцам Второго Интернационального Легиона обороны Украины требуется финансовая помощь для выполнения боевых задач. Для того, чтобы защитники вернулись домой здоровыми — нужен медицинский эвакуационный транспорт. Для того, чтобы его приобрести — нужны мы.
Помочь может каждый.
Цель сбора — 600 000 грн.
Монобанка:
https://send.monobank.ua/jar/AgL9Shdy79
PayPal: valery.chokurashvili@gmail.com
Другие способы помочь:
BTC 1Li3sm5rhhjpfrqCfySMfb2RSVkxxQUz4v
USDT TLgiJULPNrTwiXNUUL5Srdm8qhbsmdPL93