Бойцы Второго Интернационального Легиона просят помочь средствами для выполнения боевых задач 15.06.2023, 4:59

В Легионе воюют и белорусские добровольцы.

Бойцам Второго Интернационального Легиона обороны Украины требуется финансовая помощь для выполнения боевых задач. Для того, чтобы защитники вернулись домой здоровыми — нужен медицинский эвакуационный транспорт. Для того, чтобы его приобрести — нужны мы.

Помочь может каждый.

Цель сбора — 600 000 грн.

Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/AgL9Shdy79

PayPal: valery.chokurashvili@gmail.com

Другие способы помочь:

BTC 1Li3sm5rhhjpfrqCfySMfb2RSVkxxQUz4v

USDT TLgiJULPNrTwiXNUUL5Srdm8qhbsmdPL93

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