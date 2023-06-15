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В российском Краснодаре прогремели мощные взрывы

  • 15.06.2023, 7:34
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В российском Краснодаре прогремели мощные взрывы
фото: wikimedia.org

Жители сообщают об атаке беспилотника.

На юге Российской Федерации, в городе Краснодаре, ночью 15 июня, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные телеграммы каналы.

Жители Краснодара в соцсетях дискутируют, что именно могло повлечь за собой взрывы. Отмечают, что видели беспилотник, другие говорят, что это российская авиация.

Местные власти пока не предоставляли информацию о взрывах в городе.

«Хлопки» в Краснодаре

В Краснодарском крае, утром 13 июня, произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Власти в РФ заявили, что возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.

Также в российском поселке Волна возле Краснодара горел резервуар с нефтепродуктами. Он расположен недалеко от Крымского моста.

Россияне сообщали о работе ПВО в самом Краснодаре ночью 26 мая. Жители слышали по меньшей мере два «хлопка» в городе.

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