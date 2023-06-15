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Кадыров опубликовал фейковое видео с Делимхановым

  • 15.06.2023, 7:40
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Кадыров опубликовал фейковое видео с Делимхановым

Главу Чечни опровергли даже российские СМИ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 июня опубликовал в своем телеграм-канале видео «военного совета». В числе его «участников» — депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, о ранении и возможной смерти которого сообщили украинские и российские СМИ. Журналисты «Важных истории» заметили в размещенном ролике следы монтажа.

На видео Кадыров якобы обсуждает ход войны с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, министром печати Чечни Ахмедом Дудаевым и спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Звук в видео наложен и не совпадает с движением губ. Речь Кадырова, в которой он говорит о том, что «Адам живой, здоровый», наложена на видеоряд. Качество звука в речи Кадырова отличается от речей остальных говорящих в ролике, также заметно несоответствие склеек в звуковой дорожке и видеоряде.

Ранее утверждения о том, что Делимханов жив, появились в его телеграм-канале — более чем через девять часов после первых сообщений о его смерти. К посту не приложены какие-либо фото- или видеодоказательства.

Кроме того, Адам Делимханов, согласно информации российского государственного агентства ТАСС, находится «в зоне проведения специальной военной операции», а не в Чечне. Сообщений о том, что там же находился и Кадыров, в последнее время не было, и сам он об этом не говорил, пишет Русская служба Би-би-си.

Напомним, вчера в Сети появилась информация, что депутат Госдумы РФ и родственник Кадырова был убит в Украине. В России поспешили ее «опровергнуть». При этом заявляли, что Делимханов только ранен.

Сам Кадыров сообщал, что никак не может найти родственника — на связь тот не выходит. Позже он заявил, что Адам Делимханов «жив-здоров и даже не ранен».

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