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Российские войска начали бегство из Пологов на Запорожье

  • 15.06.2023, 7:46
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Российские войска начали бегство из Пологов на Запорожье

Блокпосты стоят пустые.

В городе Пологи Запорожской области стало меньше российских оккупантов. Речь идет и о живой силе, и о военной технике противника.

Об этом проекту «Радио Свобода» «Новости Приазовья» сообщил городской голова Юрий Коноваленко. По его словам, захватчики оставили в Пологах всего несколько блокпостов и те 14 июня уже стояли пустые.

«Большинство из оставшихся, как сообщают наши жители, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть меньше пытаются двигаться на технике», – рассказал Коноваленко.

В то же время, представители местной оккупационной «власти» никуда из города не эвакуируются, хотя раньше они получили соответствующее «распоряжение». Коллаборанты почему-то решили оставаться на местах.

«Мы знаем, что территории оккупированы, так называемые администрации получили «распоряжение» на эвакуацию. Но на сегодняшний день пока мы не видим подтверждения, что те, кто пришел работать в те администрации, выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе», – отметил мэр.

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