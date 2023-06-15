Пять способов сделать утренний кофе более здоровым 2 15.06.2023, 8:00

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Польза популярного напитка для организма вызывает множество споров.

Пить кофе является любимой и популярной привычкой многих. В обществе существует культ кофе, с недавних пор каждый второй не представляет свой день без этого ароматного напитка. Но несмотря на такую популярность польза кофе для организма является противоречивым фактом, пишет nv.ua.

Приносит ли кофе пользу для организма?

Некоторые считают, что чрезмерное потребление может быть связано с повышенным риском рака или сердечными проблемами, тогда как другие говорят, что несколько чашек в день вполне подходят.

Одно из крупнейших исследований, где рассмотрели более 200 мета-анализов, показывает что употребление кофе вполне безопасно, если не переходить границы нормального. Наибольшее снижение риска для различных последствий для здоровья при трех-четырех чашках. в день, и скорее принесет пользу здоровью, чем вред.

Согласно исследованию итальянских ученых, кофе связан с вероятным снижением риска нескольких форм рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона и диабета 2 типа.

Это и неудивительно, ведь кофе практически не содержит калорий, по данным Министерства сельского хозяйства США, чашка простого черного кофе без молока, сливок и сахара содержит около двух калорий и практически ноль углеводов, белка или жира.

Как сделать кофе более полезным

Как видим, польза кофе имеет подтверждение, но некоторые наши привычки могут свести все на нет, поэтому узнайте как не испортить свой ароматный напиток.

Используйте фильтрованную воду

Знаете ли вы, что около 98,5% сваренного кофе состоит из воды? Это означает, что качество и вкус воды играют огромную роль во вкусе вашего сваренного кофе. Если вода, которую вы используете, имеет неприятный вкус или странный запах, ваш кофе тоже будет таким. Использование очищенной воды — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для себя. Вода из-под крана, как правило, недостаточно чистая, чтобы использовать ее.

Выбирайте нерастворимый кофе

Качество кофе имеет большое значение для получения максимальной пользы. Выбирайте свежемолотый кофе высокого качества, органический, если это возможно, без искусственных примесей и добавок.

Кроме того, выбирая кофе, узнайте о происхождении зерен. Кофе, который был выращен на экологически чистых плантациях и собран в бережных условиях подходит больше всего.

Метод приготовления

Выбирайте метод приготовления кофе, который сохраняет максимальное количество полезных веществ. Например, фильтр-кофе сохраняет больше антиоксидантов, чем обычный нефильтрованный кофе и кофе, заваренный в чашке. По данным исследований, они содержат больше веществ, которые повышают холестерин, чем отфильтрованный.

Ограничьте добавки

Добавление большого количества сахара, сливок и сиропов может уменьшить пользу кофе и добавить лишних калорий.

Поэтому будьте осмотрительны, научитесь пить кофе без сахара или используйте натуральные заменители сахара, которые имеют меньше калорий, например стевию.

Пейте в меру

Кофе имеет много полезных веществ, но его потребление нужно контролировать. Большое количество кофе может вызвать негативные последствия, такие как нервозность, бессонница или желудочные проблемы. Рекомендуется не превышать 3−4 чашки кофе в день.

Запомните, что каждый человек уникален, и реакция на кофе может варьироваться. Если у вас возникают проблемы с режимом или другие неприятные симптомы вы можете пить кофе без кофеина или существенно уменьшить порции.

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