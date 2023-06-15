Генерал Сырский создает «котел» в Бахмуте 2 15.06.2023, 8:11

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У россиян остался один путь к бегству.

Перед украинскими войсками в Бахмуте стоит задача выйти на предельные высоты перед рекой Бахмутка. Фактически, это позволит замкнуть оперативное окружение Бахмута.

Это мешок, в который российскую армию завел Евгений Пригожин. «Он их туда затащил, бросил и скрылся», — об этом «24 каналу» сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Этот котел сейчас формирует генерал Александр Сырский, выполняя боевые задания. С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это только первый этап ухода. Реальная картина там хуже», – заверил военный эксперт.

У россиян один выход – бежать

Сейчас ВСУ продвигаются по флангам всей Соледарско-Бахмутской группировки. Из Белогоровки есть направление на Лисичанск и направление на Попасную. Сейчас украинские войска идут не только в направлении окружения Бахмута, а как раз от Бахмута – в сторону Горловки, Курдюмовку, вдоль водовода.

Такие движения по высотам наконец могут замкнуть кольцо окружения в районе Попасной мы можем отрезать весь Соледарско-Бахмутский выступ.

«Опять-таки, их туда затащил Пригожин. Потоптался по Соледару, по Бахмуту, все бросил и убежал. Теперь россиянам придется оттуда уходить. И чем быстрее они, кстати, это сделают, тем больше жизней оставят», – подчеркнул Свитан.

По его словам, у оккупантов единственный способ – отойти за Попасную. Там из-за возвышенности хоть как-то можно держать оборону.

«Россиянам этим летом ждет не только выход из Бахмута, но и выход из Соледара, и, думаю, выход аж на Попасную всей этой группировки Соледарско-Бахмутского», – подытожил Роман Свитан.

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