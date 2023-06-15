«Беларуская выведка»: Напуганный Лукашенко поразил свое окружение 15 15.06.2023, 8:24

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Диктатора давно не видели таким.

Диктатор Лукашенко за закрытыми дверям собирал совещание руководителей своей администрации, ОАЦ, КГБ. Основная тема - выработка «контрмер» и «линии атаки», сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники сообщают, что на протяжении последних лет он озабочен темой возможного привлечения его к международной уголовной ответственности. Последнее совещание было весьма напряженным, так как ОАЦ и разведка КГБ докладывали о продвижениях «противника» по теме создания международного трибунала по агрессии в отношении Украины. Аналитическое управление КГБ докладывало о негативных последствиях во внутриполитической повестке, в случае привлечения Лукашенко к международной уголовной ответственности в трибунале, как ответственного за со-агрессию и военные преступления.

Аналитики доложили, что перспективы реальны и что все будет «подброшено» в общество как раз под «выборы». «Противник» имеет план объявить Лукашенко к 2025 году военным преступником за со-агрессию в Украине, ответственным за преступления против человечества, совершенные по совокупности содеянного в отношении граждан Беларуси и ответственность за депортацию украинских детей и военнопленных.

Лукашенко, заранее ознакомившись с докладом и выводами, задавал много вопросов. Много ссылался на Путина и его разведку. Говорил о противоречии разведданных из РФ, мол, возможно его намерено «убаюкивают, а проблема серьезнейшая».

Источники, близкие к совещанию, охарактеризовали поведение Лукашенко, как нетипичное. Он был угрюм, подавлен и вел себя так, что у окружения появилось ощущение безысходности в его рассуждениях.

Лукашенко по результатам доклада явно не был готов к подобного рода перспективам.

Итогом совещания стали поручения Сергиенко по направлениям. Нам стало известно, что основные поручения были переданы главе МИД Алейнику. Приказано бросить все силы и ресурсы на противодействие созданию трибунала и воспрепятствованию деятельности международного уголовного суда, используя все каналы и инструменты.

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