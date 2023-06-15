Стоимость доллара в Беларуси приблизилась к «психологическому барьеру» 15.06.2023, 8:40

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Экономист рассказала о причинах и последствиях.

Курс белорусского рубля вплотную приблизился к отметке в три рубля за доллар США. Последний раз американская валюта брала этот барьер в марте 2022 года.

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина объясняет в комментарии «Белсату» это падением курса российской валюты.

Если по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара только приблизился к «психологическому барьеру» (2,9963 рубля), то в обменных пунктах 14 июня он уже достиг отметки в три рубля. Это рекордная стоимость с марта 2022 года, когда в результате российского вторжения в Украину курс перешагнул 3 рубля за доллар США. По итогам торгов на валютно-фондовой бирже курс белорусского рубля снизился к доллару на 0,36%. С начала года курс рубля снизился к доллару на 9,5%.

Сейчас новых факторов, влияющих на курс беллорусского рубля нет, говорит эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина. Снижение курса происходит главным образом за счет российского рубля. Ориентированность на российскую экономику проявляется в такой связке, поскольку белорусская экономика очень существенно ориентирована на российскую. Ранее эксперты рассказали «Белсату», что на Россию сейчас приходится 70% всего нашего экспорта.

Если экономика соседней страны начинает чувствовать себя хуже или возникают новые вызовы, это сказывается и на экономике Беларуси.

«Курс российского рубля снижается главным образом из-за того, что в России сейчас не очень хорошая ситуация на счету текущих операций. Во внешней торговле положительное сальдо по текучим операциям сократилось за январь-май этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 5 раз. Пока сальдо остается положительным на уровне около 22,8 млрд долларов. Для Беларуси это огромные деньги, но не для России. В прошлом году положительное сальдо текущих операций было около 120 млрд долларов США», – объясняет Анастасия Лузгина.

Эксперт добавляет, что также изменился спрос-предложение на валюту в РФ. В этой связи видим такие изменения на российском валютном рынке. Минфин РФ в рамках бюджетного правила продавал юани, чтобы стабилизировать курс, но это не спасает ситуации.

Ухудшение ситуации с внешней торговлей России связано главным образом с тем, что снизились цены на энергоресурсы, ограничиваются объемы продажи российских товаров на внешних рынках, поясняет Анастасия Лузгина. К тому же растет импорт. Экономика РФ приспособилась к санкциям, что привело к росту импорта. В этой связи создается давление на валютный рынок и на курс российского рубля. Соответственно, это влияет на белорусский рубль.

«Если посмотреть на результаты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, то увидим, что основные объемы торгов происходят в российских рублях. Это и определяет динамику белорусского рубля к доллару. Хотя наша национальная валюта не полностью копирует динамику российской, снижение курса белорусского рубля более медленное, но в целом траектория будет повторяться», – говорит эксперт.

Действительно, объем торгов на бирже долларом США составил 14 июня чуть более 9 млн долларов. Объем торгов российским рублем перешагнул 38 млн долларов США в эквиваленте.

Таким образом, по мнению эксперта, главным и решающим фактором, влияющим на курс белорусского рубля, является ситуация на российском валютном рынке.

Экономисты обратили внимание, что в Беларуси за последний год существенно выросла в обороте доля наличных. Но когда мы говорим, что Нацбанк включает печатный станок, то речь идет прежде всего о росте безналичных денег, объясняет Анастасия Лузгина. «Лишние деньги» – это причина для роста цен.

«Но сейчас мы видим как раз обратную ситуацию. Рост цен замедлился. К концу года инфляция начнет увеличиваться, поскольку исчезнут сезонные факторы, относительно мягкая кредитно-денежная политика Нацбанка будет также способствовать усилению инфляционных процессов. На сегодняшний день ситуация стабильная. Поэтому не приходится говорить, что увеличение денежной массы влияет на курс белорусского рубля», – обращает внимание собеседник «Белсата».

При этом если посмотреть на ситуацию с внешней торговлей, то она не такая, как была в прошлом году. Импорт тогда падал быстрее, чем сокращался экспорт. Сейчас уже наоборот, импорт растет быстрее, чем экспорт.

Все эти обстоятельства: ситуация с внешней торговлей, политика Нацбанка, могут влиять на курс белорусского рубля в сторону его снижения, но именно сейчас в ситуации с курсом белорусского рубля мы видим отклик на динамику российского рубля, говорит Анастасия Лузгина.

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