3-я штурмовая бригада ВСУ отбросила россиян и вклинились вглубь фронта под Бахмутом
- 15.06.2023, 8:50
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Украинские бойцы вышли на важный рубеж возле города.
Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ продолжают контрнаступательную операцию в окрестностях Бахмута и за прошедшие сутки оттеснили противника с территорий объемом 1,8 км вдоль линии фронта, а также вклинились на 1,2 км вглубь фронта.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бригады.
В ходе наступательных действий украинских военных российские подразделения потеряли 70 человек убитыми и ранеными.
Кроме того, враг понес потери в военной технике и боеприпасах (уничтожено несколько складов с БК).
«Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены позиции оккупантов», - говорится в сообщении.
В бригаде также добавили, что видеодоказательства результатов работы украинских штурмовиков на Бахмутском направлении в скором времени будут опубликованы в Сети.
Ранее в Минобороны Украины сообщили о продвижении украинских сил на расстояние от 200 до 500 метров в окрестностях Бахмута.