«Перевод не прошел трижды, а деньги списали» 15.06.2023, 9:01

Белорус хотел купить кроссовки, но попал в странную историю с банками.

Белорус Алексей в апреле покупал в интернете кроссовки. Делал перевод на карту — не получилось. Бывает, оплатил другой и забыл. Через какое-то время в выписке по счету обнаружилась неприятная новость: банк списал деньги по переводам, которые сначала признали неуспешными, пишет onliner.by.

Как это возможно?

«Списание денег заметил случайно через месяц»

Алексей восстанавливает хронологию событий, которые привели к потере денег.

— Пятнадцатого апреля я договорился на «Куфаре» о покупке кроссовок. Условие сделки — предоплата на карту. Продавец дал реквизиты двух своих карт и сказал платить на любую из них.

Через «МТБанк» я попытался перевести деньги на карту продавца, но платеж не прошел. Насколько я помню, после нажатия кнопки «Отправить средства» сразу пришел отказ, статус платежа — «Неуспешно». Решил, что я что-то сделал не так, и попытался повторить платеж. Результат был тот же. В третий раз попробовал перевести деньги по другим реквизитам — то же самое. Все три платежа не прошли.

В доказательство своих слов Алексей показывает скриншоты. Каждый раз он пытался перевести 69 рублей.

После этого мужчина перевел деньги с другой своей карты через приложение «Беларусбанка», получил посылку и забыл про эту историю.

— Но, как оказалось, «МТБанк» через пять дней, 20 апреля, списал с моего счета все три «непрошедших» платежа. Без каких-то уведомлений — просто сняли деньги вместе с комиссией, и все, — недоумевает мужчина. — Узнал я об этом случайно только 15 мая, когда у меня раньше времени закончились деньги на карте и я из любопытства решил посмотреть свои траты.

Алексей обратился в банк и написал заявление с просьбой вернуть деньги. В письменном ответе, который пришел на почту, ему в этом отказали.

— Суть ответа в том, что да, у банка произошел сбой, но деньги мне все равно не вернут — рекомендовали найти того, кому я перевел средства, и уговорить их вернуть. Но такой возможности у меня не было. Переписка на «Куфаре» была удалена, и у меня не было других контактов продавца.

Алексей решил еще раз обратиться в «МТБанк», а также в «Сбербанк», на карты которого ушли переводы. По его словам, ответы пока не пришли.

Параллельно мужчина все же попытался найти магазин, который продал кроссовки.

— Я знал город, цену и фото товара. Через «Google Картинки» нашел группу во «ВКонтакте» из данного города с текстом, похожим на объявление на «Куфаре», и наугад написал администратору в личку.

Они согласны вернуть деньги, но, возможно, ко всему прочему я ошибся в реквизитах и перевел часть денег не им. В банке просят предъявить чеки с проведенными платежами. Но у меня нет таких чеков! Мои переводы до сих пор не проведены, и статус у них — «Неуспешно». Соответственно, предоставить мне нечего.

Банк: «Мы не можем инициировать отмену платежа»

В ответе, который получил Алексей, банк признает, что во время переводов произошла техническая ошибка: деньги сначала ушли получателю без списания со счета клиента.

«15.04.2023 с использованием карточки посредством онлайн-сервиса денежных переводов P2P были совершены три операции перевода на сумму 69,00 белорусского рубля (каждая). Комиссия за совершение каждой операции составила 1,04 белорусского рубля.

Со стороны банка все обязательства были выполнены в полном объеме, денежные средства перечислены на указанные вами при совершении операции карточки, эмитированные ПАО «Сбербанк» (денежные средства стали доступны получателю платежа). Однако в связи с технической ошибкой на стороне банка денежные средства со счета, открытого в банке на ваше имя, списаны не были, и три операции переводов после их совершения были сторнированы (отменены)».

Однако 20 апреля банк инициировал списание этих денег со счета Алексея.

«Так как операции перевода денежных средств со стороны банка были завершены успешно, то банк не имеет возможности инициировать их отмену, дальнейшие отношения „отправитель платежа — получатель платежа“ находятся вне сферы влияния участников платежной системы», — пояснили в банке.

Вместе с тем «МТБанк» обращался в «Сбербанк» с просьбой связаться с получателем перевода (для возврата денег нужно согласие того, кто их получил). Без такого согласия у банка нет правовых оснований возвращать деньги, говорится в ответе.

В итоге Алексею посоветовали попытаться самому решить ситуацию с получателем платежа, а если такой возможности не будет, то обратиться в банк повторно.

А как же техническая ошибка, из-за которой Алексей переводил деньги трижды? Пока на исход дела это не повлияло. Мы обратились в банк за дополнительным комментарием и добавим его, когда получим.

Что можно сделать?

На что может рассчитывать читатель в данной ситуации? Ситуацию комментирует юрист Татьяна Ревинская.

— Действительно, только банк, который выпустил карту, имеет возможность определить, имел место технический сбой во время совершения платежа (перевода) либо была другая причина проведения повторной операции.

В данном случае банк установил причину: в связи с технической ошибкой на стороне банка денежные средства не были списаны в момент проведения платежа. Однако затем в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора банк реализовал одно их своих прав: в частности, осуществил списание всех сумм.

Инициатором возврата излишне перечисленных денежных средств в данном случае может стать их получатель.

Поэтому Алексею стоит обратиться к продавцу с просьбой вернуть «лишние» деньги. При отказе либо оставлении претензии без ответа можно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 971 Гражданского кодекса лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Таким образом, в данном случае можно вести речь о неосновательном приобретении продавцом денежных средств вследствие повторной оплаты товара.

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