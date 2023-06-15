«Готовит у нас в семье муж, и все ночные подъемы — только на нем» 15.06.2023, 9:17

История белоруски, которая к 33 годам успела стать мамой шестерых детей.

С Анастасией журналисты onliner.by познакомились, когда искали очень занятых белорусов. Девушка написала, что у нее две работы и… 6 детей. Если в первое можно было поверить легко — таких историй услышали немало, то в наличие шестерых детей, глядя на фото, не верилось совсем. Может, возникло недопонимание? Некоторые домашних животных тоже называют своими «детками». Но Настя подтвердила: семья действительно большая. А журналисты напросились в гости — поговорить о графике, воспитании и уходе за собой. И главное — разобраться с мифами, связанными с многодетным материнством.

Миф первый: фигура после родов никогда не будет прежней

Рассказ о себе Настя начинает с того, что она сама из многодетной семьи. И сомнений в том, хочет ли она детей, у нее не было никогда.

— Первый раз я вышла замуж в 18 лет. Была совсем не уверена в себе. Думала, если не сейчас, то больше никто уже не предложит, — смеется девушка.

Самое удивительное, что до рождения детей Настя была гораздо полнее. При миниатюрном росте весила 89 килограммов. После 30-ти мама шестерых детей меньше почти вполовину.

— Обязательно покажу вам фотографии! — интригует героиня.

Четверо старших детей — погодки. Их Настя родила в первом браке. Старшему — Марку — сейчас 14. Дальше идут Даниил, Константин и Валерия. Малышам — Ярославу и Виктории — 7 и 5 лет.

— После рождения второго ребенка я решила привести себя в форму. Просто хотела быть как девушки моего возраста. А сама банально на пляже не могла раздеться — чувствовала себя очень некомфортно.

Программу похудения придумала сама: каждый день проходила по 12 км с коляской с двумя детьми. Ела только овощи и фрукты — как раз было лето. И всего лишь за три месяца похудела до 53 кг. Но качество тела было не таким, как мне хотелось, поэтому я пошла на тайский бокс.

Рацион со временем стал более разнообразным. Но я просто не ем такие порции, как могла раньше, — не хочется. Если подростком я могла полпротивня булочек съесть с удовольствием, то сейчас эта страсть прошла. И ни после одних родов я уже так не поправлялась.

Сейчас Настю регулярно принимают за сестру, а не за маму ее детей. Иногда даже приходится активно доказывать, какая у них на самом деле степень родства. При этом к косметологу Настя обращалась только один раз в жизни — по показаниям. Но обязательно каждый день уделяет время домашнему уходу — ради своего удовольствия. Личный лайфхак только один: косметику она смывает чистой водой без всяких средств. Хотя нет, есть еще один, связанный со здоровьем: Настя вообще не принимает лекарства — только при самых редких исключениях.

Уточняем, а как многодетная мама относится к мнению, что роды омолаживают организм?

Настя с ним согласна: все беременности протекали у нее довольно легко. Плюс это время всегда повод задуматься о своем здоровье и пройти полное обследование. Но многодетная мама подчеркивает: это только частный случай и частное мнение.

Миф второй: дети и карьера плохо совместимы

В полном декрете Настя была всего один раз — с младшей дочкой. И то — только формально. Как раз в этот период начался путь к карьерному росту. В остальное время ее хватало всего на пару месяцев дома.

— Сидеть дома для меня — вот что настоящий ужас. Я успела попробовать себя в самых разных сферах: от торговли до ремонта обуви. До появления дешевых обувных магазинов это было очень прибыльным делом. Прямо дома у меня стоял стол, за которым я доделывала заказы.

Сейчас Настя — директор фирмы по обслуживанию каршеринговых автомобилей. Работу руководителя она без стеснения совмещала с должностью кассира в одном из сетевых магазинов.

— Мой день начинается в 7 утра. Работа кассиром с графиком 2/2 с 9 до 18. А вторая работа — в ночную смену, с 9 вечера и до утра. Так что в некоторые дни сон был практически не предусмотрен.

Настя оказалась в этом бизнесе благодаря мужу. Он сам занимался сухой химчисткой автомобилей. А она проявляла большой интерес к делу. Сначала практически без оплаты начала заниматься подбором персонала и постепенно доросла до директора. Сейчас она непосредственный начальник у мужа, что, по словам обоих, на отношения в паре никак не влияет.

— У нас получается четко разграничивать, где семья, а где работа. И с самого начала было понятно, что именно у Ильи семья — главный приоритет, в то время как я всегда стремилась к карьере. Младшую дочку меня уговорил родить муж. Но мы сразу договорились: все ночные подъемы — только на нем. И так все и было. Готовит у нас в семье тоже обычно муж.

— А не сложно было переключаться из роли руководителя в роль подчиненного?

— У меня нет короны на голове. В любом деле есть четкие правила, которых ты должен придерживаться. И все будет в порядке. Да и в роли директора я очень лояльна. Могу сказать: как дела, котики? Как вы там, булочки мои? И если нужно, сама помогу мыть машину. А они относятся ко мне с большим уважением и надолго остаются в фирме. При этом и работать на кассе мне искренне нравилось. Так что никаких секретов: только человеческое отношение на равных — чем бы ты ни занимался.

Миф третий: в многодетной семье дети остаются без внимания

В отношении детей у Насти такая же философия: с ними нужно общаться на равных.

— Я детям все говорю прямо. У меня есть своя работа, у них своя — это учеба и обязанности по дому. Если они хотят что-то получить, это нужно заработать. Все как в жизни. При этом я не заставляю их гнаться за оценками. Как говорил Марк Твен, «я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование». А еще очень важно признать, что дети разные, у каждого свой характер. Они не могут вести себя одинаково. Когда это принимаешь, становится гораздо проще.

Главное, что родители стараются привить своим детям, — самостоятельность. И заботу друг о друге. Поэтому даже в начальной школе уроки все делают сами.

— На самом деле, в большой семье дети многому учатся друг от друга. Пока старший считал палочки в первом классе, младший крутился рядом и тоже все запомнил. Да и в целом, если детей в семье много, их гораздо проще воспитывать. Они друг с другом сами себя занимают, а не требуют постоянного внимания от взрослых. При этом им достаточно и общения, и внимания — не только от родителей, но и от братьев и сестер. Не понимаю, почему это редко учитывают?

Миф четвертый: с детьми нельзя устроить личную жизнь

Не можем не задать откровенный вопрос: а после развода не страшно было остаться с четырьмя детьми одной?

— Нет. У меня же уже была своя семья — мои дети. Так что я не была одна. Да и совсем не хотелось отношений, без них было проще. Не нужно по всей квартире собирать чужие носки, — улыбается Настя.

Но мнение — это одно, а реальность — совсем другое. История знакомства у Насти и Ильи как в сериале. Сначала он писал ей в соцсети, но был заблокирован: молодая мама тогда была еще в первом браке. А через несколько лет знакомые попросили Настю ненадолго пустить пожить парня, проездом из Питера. И это оказался Илья.

— Двери моего дома всегда открыты. Было лето, дети у бабушек. Поэтому я согласилась без проблем. К тому моменту я уже была без отношений около трех лет. Илья сразу начал очень красиво ухаживать. У нас случился роман, но я быстро поняла, что это мне не нужно. Я не была готова к отношениям. Да и он казался мне просто мальчиком, хоть разница в возрасте у нас всего два года.

Неожиданным поворотом оказалась беременность Насти. Но свое решение она не изменила: снова сходиться с парнем не планировала и решила воспитывать ребенка в большой семье сама.

— Когда сыну был год, Илья приехал и сказал: я хочу быть с тобой. И ради этого пойду на все.

Вместе семья уже 6 лет.

— А вас совсем не пугало такое количество детей? Это ведь большая ответственность, — уточняем у Ильи.

— Конечно, сразу такие мысли были. Общество в целом не приемлет мой поступок, это почему-то считается дикостью. Но если я люблю человека, почему я не могу любить его детей?

Илья спокойно признает, что ему нужен человек, который бы его направлял. И Настя идеально с эти справляется — только чувства к ней смогли его остановить, иначе бурная молодость могла бы продолжаться то пенсии.

— А вам быстро удалось наладить контакт с детьми?

— Да, они же тогда были совсем маленькими. Он их сразу же покорил своей готовкой. Но сейчас такие сложные блюда почему-то не готовит, — подшучивает над мужем Настя. Дети много лет называют Илью папой.

Миф пятый: раннее родительство ставит крест на интересной жизни

Понятно, что личные истории тоже не знают сослагательного наклонения, поэтому рассуждать «а что бы было, если…» Настю не просим. Но спрашиваем, какие советы она будет давать собственным дочкам.

— Я считаю, что оптимальное время для создания семьи — 20—21 год. И да, нужно стремиться создавать именно семью, а не отношения. Какая альтернатива: прожечь всю молодость? Когда энергии и здоровья максимум, это время как раз можно посвятить детям. А когда они подрастут, уже осознанно строить карьеру и жить для себя.

У меня много знакомых девушек, которые раньше не думали о семье, а теперь не получается. И у меня к ним один вопрос: а что вы делали до 30? Какие такие важные занятия у вас были? А когда с детьми небольшая разница в возрасте, с ними можно выстраивать доверительные дружеские отношения.

А времени для себя у меня будет достаточно. Лично я планирую прожить до 120. У меня хорошая предрасположенность: бабушке 90 — и вы бы видели ее огород! Мой боевой характер как раз от нее.

Повторим слова нашей героини: вся история — только ее частное мнение, которое получает вот такое воплощение в реальности.

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