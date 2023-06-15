Тувинский позор Александр Коваленко

15.06.2023, 9:25

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Александр Коваленко

Сергея Шойгу после «вагнеровцев» унизили еще и «кадыровцы».

Похоже Сережу Шойгу снова «попустили». Не успел министр обороны порадоваться, что его идея с обязательным подписанием контрактов с армией России разных там «вагнеровцев», «ахматов» и прочих непонятных формирований, поддержал Кадыров, как на тебе - удар в спину!

После того, как, что-то там непонятное случилось с кадыровцем Делимхановым, Кадыров отдал приказ другому кадыровцу Алаудинову снять «тик-токеров» с Марьинского направления и бросить на поиски пропавшего. Тем самым Марьинское направление у РОВ, практически самовольно, остается без серьезного ресурса.

Весь этот кипишь с подписанием контрактом Шойгу задумал, что выстроить четкую вертикаль командования - оперативного командования, в сборище разношерстных формирований, где каждый сам себе генерал. И в то время как Пригожин противился, кадыровцы стали стройными рядами подписывать.

Вот Шойгу ручки и стал потирать, думаю, что все берет под свой контроль и теперь Пригожин будет не более чем временная неприятность, но не прошло и полгода, а кадыровцы демонстративно посылают свою «вертикаль», выполняя самовольные действия, во вред РОВ.

Тувинский позор!

Александр Коваленко, t.me

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