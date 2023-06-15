Лукашенко будут судить даже мертвым? 6 15.06.2023, 9:35

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Для международных террористов в Беларуси отменяют сроки давности по статьям.

«Палата представителей» на сегодняшнем заседании сразу в двух чтениях рассмотрит законопроект об изменении Уголовно-процессуального Кодекса. Об этом сообщила пресс-служба «палаты».

Проект был опубликован неделю назад. Он предполагает привлечение к уголовной ответственности умерших лиц. Это будет возможно по десяти статьям УК, по которым отсутствует срок давности:

подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122);

акт международного терроризма (статья 126);

геноцид (статья 127);

преступления против безопасности человечества (статья 128);

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129);

экоцид (статья 131);

применение оружия массового поражения (статья 134);

нарушение законов и обычаев войны (статья 135);

преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136);

бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137).

Ранее генпрокурор Андрей Швед неоднократно заявлял, что намерен инициировать уголовное преследование умерших лиц.

Однако международный террорист Александр Лукашенко, угрожающий миру ядерным оружием и помогающий РФ совершать геноцид в Украине, сам попадает под большинство обновленных статей Уголовного кодекса Беларуси.

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