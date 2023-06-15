закрыть
15 июня 2023, четверг, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Москвой на санаторий Министерства обороны РФ рухнул дрон с интересным оснащением

2
  • 15.06.2023, 9:39
  • 10,338
Под Москвой на санаторий Министерства обороны РФ рухнул дрон с интересным оснащением

В санатории отдыхало российское военное руководство.

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, внезапно рухнул на санаторий Министерства обороны Российской Федерации в Подмосковье, передает Диалог.UA.

В минувшие выходные вечером охранник «Марфинского» санатория в подмосковных Мытищах, совершая обхода территории, увидел пролетающий квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю.

Мужчина вызвал полицию. БПЛА, упавший на землю, был размером 20 х 10 см с четырьмя складывающимися винтами. Кроме того, на его корпусе была видеокамера.

Сейчас российские полицейские и военные пытаются найти человека, который запустил этот коптер прямо над санаторием, в котором отдыхает

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса