Под Москвой на санаторий Министерства обороны РФ рухнул дрон с интересным оснащением 2 15.06.2023, 9:39

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В санатории отдыхало российское военное руководство.

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, внезапно рухнул на санаторий Министерства обороны Российской Федерации в Подмосковье, передает Диалог.UA.

В минувшие выходные вечером охранник «Марфинского» санатория в подмосковных Мытищах, совершая обхода территории, увидел пролетающий квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю.

Мужчина вызвал полицию. БПЛА, упавший на землю, был размером 20 х 10 см с четырьмя складывающимися винтами. Кроме того, на его корпусе была видеокамера.

Сейчас российские полицейские и военные пытаются найти человека, который запустил этот коптер прямо над санаторием, в котором отдыхает

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