Водитель из Черикова поставил на место нанимателя 7 15.06.2023, 9:45

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Из его зарплаты хотели вычесть 4 000 рублей.

10 февраля 2023 года водитель Чериковского лесхоза выполнял задание нанимателя и вез за рулем МАЗа с прицепом лесоматериалы. Его остановила Транспортная инспекция, которая вменила ему нарушение пп.10.5 п.10 Правил дорожного движения: грузовик двигался с превышением более чем на 5% установленных для проезда весовых параметров без наличия специального разрешения, пишет abw.by.

Транспортной инспекцией был составлен акт о нарушении лесхозом пп.1.8 п.1 указа Лукашенко от 19 июня 2019 года №239, согласно которому владелец тяжеловесного транспортного средства обязан заблаговременно получить специальное разрешение, а также произвести расчет платы за проезд с применением повышающего коэффициента в размере 3.965 рублей 73 копейки.

В лесхозе решили причиненный ущерб высчитать из зарплаты водителя, о чем 24 февраля 2023 года наниматель издал приказ. Водитель посчитал это несправедливым и пошел в суд (к слову, сам водитель в лесхозе работает почти 20 лет, с 14 июля 2004 года).

В суде он настаивал на неправомерности привлечения к материальной ответственности, поскольку он не допускал нарушений своей рабочей инструкции. Он полагает, что по законодательству обязанность обеспечивать наличие специального разрешения на проезд тяжеловесного транспортного средства возложена на нанимателя, который не получил специальное разрешение, при этом выпустил транспортное средство на линию и выдал задание на перевозку лесоматериалов.

Ссылаясь на это, а также отмечая непроведение служебного расследования и отсутствие акта по его результатам, истец просил отменить приказ от 24 февраля о привлечении его к материальной ответственности.

Суд встал на сторону водителя, его требования были удовлетворены.

Но наниматель не согласился с решением суда, его представитель подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда, мотивируя это тем, что водитель, зная об отсутствии специального разрешения, бездействовал, произвел загрузку автомобиля грузом по собственной инициативе, руководство об истечении срока действия специального разрешения не информировал. Согласно п.1.4 рабочей инструкции водитель должен знать Правила дорожного движения, а их истец нарушил, поехав на тяжеловесном транспортном средстве без специального разрешения.

Суд пришел к выводу, что, привлекая истца к материальной ответственности, ответчик как владелец транспортных средств заблаговременно не получил специальное разрешение на их проезд с превышением установленных допустимых весовых параметров. Кроме того, выдал работнику задание на перевозку груза и не принял мер к выявлению ответственных за это лиц.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводом суда первой инстанции об обоснованности требований истца об отмене приказа о привлечении работника к материальной ответственности.

Решение суда Чериковского района судом апелляционной инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ГЛХУ «Чериковский лесхоз» – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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