Как Украина перехитрит Россию с газом 1 15.06.2023, 9:50

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Украина поможет ЕС окончательно избавиться от газовой зависимости от РФ.

Летом 2023 года Европа столкнулась с проблемой дефицита мощностей по хранению газа, хотя еще в прошлом году у ЕС были серьезные опасения, что топлива не хватит на зиму, в связи с чем цены на него выросли в несколько раз. Сейчас газ дешевеет, и его можно будет закупить по очень привлекательной цене впрок. Вот только хранить его будет негде. Но на помощь может прийти Украина, чьи подземные хранилища пустуют. «Апостроф» выяснял, что может предложить наша страна европейским компаниями в плане хранения их газа, и как это поможет ЕС окончательно избавиться от газовой зависимости от России.

Украина придет на помощь

В Европейском Союзе всерьез задумались о том, чтобы хранить часть своего газа в подземных украинских хранилищах. Как пишет Bloomberg, европейские хранилища к началу лета были заполнены в среднем на 70%, и, учитывая, что сезон закачки топлива в ПХГ только начался, имеющихся в ЕС мощностей может просто не хватить.

К тому же, европейцы не спешат с закупками газа, так как надеются, что цены на него в ближайшее время упадут, а к середине лета могут на некоторое время стать вообще отрицательными. Соответственно такую благоприятную ценовую конъюнктуру нужно использовать по максимуму.

Решить проблему дефицита европейских мощностей по хранению газа могут украинские хранилища. При этом, в ЕС прекрасно понимают, что в Украине продолжается война, а потому есть риск, что хранилища могут подвергнуться атакам.

- Хранение жизненно важного топлива в стране, которая подвергается ракетным ударам и нападениям на критически важную энергетическую инфраструктуру, может показаться безумной идеей. Но она находит сторонников, поскольку хранилища расположены достаточно далеко от линии фронта, чтобы считаться безопасными, и некоторые трейдеры считают, что это стоит того, чтобы рискнуть, – говорится в материале Bloomberg.

Украина раньше сама продвигала идею использования своих ПХГ для хранения европейского газа. И некоторые иностранные трейдеры в довоенные годы пользовались соответствующими услугами. Однако сейчас речь может идти о существенно больших объемах.

Украинские ПХГ являются составной частью газотранспортной системы. Всего наша страна имеет 13 подземных хранилищ газа, два из которых сейчас находятся на временно оккупированной территории Луганской области, а одно - во временно оккупированном Крыму. Общая проектная мощность хранилищ составляет более 32 миллиардов кубометров газа, что является первым показателем в Европе (без учета РФ).

Большая часть хранилищ расположена на западе Украины, в том числе крупнейшее из них - Бильче-Волицко-Угерское во Львовской области (проектная емкость более 17 миллиардов кубометров газа). Именно это ПХГ рассматривается европейцами как приоритетное для хранения топлива. Для сравнения – оно более чем в четыре раза больше самого крупного в Германии и ЕС хранилища Реден (Rehden), емкость которого составляет около 4,4 миллиарда кубов газа (суммарно континентальная Европа располагает хранилищами емкостью более 70 миллиардов кубов). Кстати, до апреля 2022 года это ПХГ принадлежало российскому "Газпрому", который в период дефицита и роста цен держал его практически пустым. Затем контроль над хранилищем перешел к немецкому государству, после чего его стали активно заполнять топливом.

Бильче-Волицко-Угерское ПХГ, помимо того, что является очень вместительным, находится на значительной глубине, что делает его недоступным для вражеских обстрелов. Также оно хорошо интегрировано в европейскую газотранспортную систему. Эти факторы повышают привлекательность данного хранилища, однако переговоры о его использовании европейскими трейдерами еще продолжаются, пишет Bloomberg.

Первым делом — безопасность

Но насколько сегодня реалистична идея хранения европейского газа в украинских ПХГ?

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, эта идея достаточно перспективная, потому что в ЕС действительно возникли проблемы с хранением газа, так как его осталось в ПХГ довольно много после теплой зимы. К тому же, европейские страны на фоне сокращения поставок из России существенно уменьшили энергопотребление, отметил он.

Однако есть и препятствия для ее реализации, и они связаны с войной.

«Если поставщик, например, зимой, по договору не выполняет команду (на поставку определенного объема газа), начисляются огромные штрафы. А тут - война, и риски есть», - сказал эксперт.

Руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев также считает, что основные риски связаны с военными действиями в нашей стране.

- Идея перспективная. Единственная проблема – страхование, - сказал Рябцев. - Если будут решены проблемы страхования, то тогда все будет нормально.

По его словам, этот вопрос может быть решен через предоставление госгарантий.

От себя добавим, что определенная поддержка, включая гарантии, может быть оказана на уровне ЕС.

Таким образом, миссия Украины по хранению европейского газа даже во время войны не выглядит невыполнимой.

Другой вопрос – какой объем украинские хранилища реально могут принять?

В довоенные годы в отечественные ПХГ на зиму закачивалось 15-20 миллиардов кубометров газа. Однако с началом большой войны необходимости в таких объемах нет – многие промышленные предприятия не работают, а миллионы граждан покинули страну, став беженцами.

По данным украинского правительства, наша страна входила в отопительный сезон 2022/2023 годов с запасами газа в объеме 11,7 миллиарда кубометров, и далеко не все они были использованы в минувший осенне-зимний период. То есть если на следующий отопительный сезон Украина решит закачать аналогичный объем газа, теоретически свободными останутся около 20 миллиардов кубометров.

Хотя реально доступными будут все же меньшие объемы.

«Где-то 10 миллиардов кубов мы можем предоставить достаточно легко», - говорит Геннадий Рябцев.

Владимир Омельченко, в свою очередь, считает, что в наших хранилищах реально может быть свободно и до 15 миллиардов кубометров.

«Но пока что я не особо оптимистичен, - говорит эксперт. - Наверное, будут какие-то закачки, но не думаю, что в этом году заполнят 10 или 15 миллиардов. Если заполнят 1-2 миллиарда, уже будет хорошо».

По его словам, европейцы, в первую очередь, будут заполнять свои ПХГ, и уж только потом – украинские. Кроме того, ЕС серьезно настроен и дальше снижать потребление углеводородов, в том числе и газа, а потому и запасов ему будет нужно все меньше.

«Мы можем использовать свои хранилища для хранения газа европейских компаний, если у нас это будет гораздо дешевле и, если у нас будут минимальные риски. Тогда вся эта картина может сложиться», - резюмировал Омельченко.

В этом случае выгода для ЕС очевидна. Но Украина тоже заинтересована в том, чтобы европейский газ, притом, в значительных объемах, хранился в наших ПХГ. Все просто - за закачку газа и его хранение будет взиматься плата.

«Но мы будем получать не только деньги, - говорит Геннадий Рябцев. - Кроме того, у нас будет больше газа, следовательно, меньше потребуется затрат на подъем газа из хранилищ, в том числе, для нужд украинских потребителей. Ведь с технологической точки зрения, чем больше запасов, тем легче его оттуда (из хранилища) извлекать».

Кроме того, подобное сотрудничество будет способствовать еще большей интеграции Украины в европейское сообщество.

Жизнь после транзита

В вопросе о хранении европейского газа в ПХГ Украины есть еще один важный момент. Связан он с транзитом газа из России в Европу. Который, заметим, несмотря на войну продолжается.

Более того, сейчас топливо из РФ поступает в страны ЕС только по газопроводу «Турецкий поток» и украинскому маршруту, так как поставки по газопроводу «Ямал-Европа» через Польшу были остановлены в марте 2022 года, а прокачка по «Северному потоку» прекратилась в начале сентября прошлого года (в конце сентября обе трубы «Северного потока» были подорваны, что сделало невозможным его эксплуатацию).

Но действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, и сейчас говорить о его продлении или заключении нового договора не представляется возможным.

Таким образом, поставки газа из России в страны ЕС по украинскому маршруту после 2024 года окажутся под большим вопросом (на самом деле, транзит по нашей ГТС может прекратиться и раньше, учитывая непредсказуемость руководства РФ).

Однако перспектива прекращения транзита через Украину заставляет европейцев нервничать уже сейчас.

Как недавно заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, в случае прекращения поставок по украинскому маршруту, ряд центрально-европейских стран (по нему газ поставляется, в частности, в Венгрию, Словакию и Австрию) может столкнутся с дефицитом топлива. И поскольку Германия намерена выполнять обязательства по перераспределению газа между государствами-членами ЕС, она будет поставлять его в страны Центральной Европы, если у них возникнет топливный дефицит. Но это, по словам министра, может привести к тому, что в самой Германии будут остановлены многие промышленные предприятия.

Как видим, несмотря на неуклонное сокращение потребления газа, в первую очередь, российского, ЕС пока не может полностью отказаться от энергоресурсов РФ – на это может уйти несколько лет. И украинские хранилища могут помочь европейцам еще больше снизить эту зависимость – ведь закачанный в них газ может поступать откуда угодно, в том числе из портов Польши, Литвы или Германии, куда он будет поставляться в сжиженном состоянии из США или Катара.

- Это один из моментов, - говорит Владимир Омельченко. - При этом, он далеко не новый. Я, например, выдвигал предложение по созданию восточноевропейского газа хаба на базе украинских хранилищ еще 15 лет назад.

И если тогда ни Украина, ни ЕС не были готовы к реализации такого проекта, то сегодня непреодолимых препятствий для него нет. В выигрыши будут, как Европейский Союз, так и Украина, которая все больше интегрируется в ЕС.

Ну, а в проигрыше окажется Россия. И речь не только о театре военных действий.

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