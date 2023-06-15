Исторический момент: оператор Patriot рассказал о сбитии первого «непобедимого» «Кинжала» над Киевом 3 15.06.2023, 10:03

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Ракета двигалась со скоростью в три раза меньшей, чем заявляли российские пропагандисты.

В мае 2023 над украинской столицей силы противовоздушной обороны впервые сбили российские баллистические ракеты воздушного базирования Х-47 «Кинжал». Основную роль в уничтожении вражеской цели сыграли американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

По словам одного из оператора Patriot, первый российский «Кинжал» был сбит над Киевом в ночь на 4 мая. Об этом сообщает издание The Economist.

Российская пропаганда долго рассказывала о «непобедимых» ракетах «Кинжал», мол, ни одна система противовоздушной обороны не может перехватить эти ракеты. Однако после того, как был отдан приказ о пуске и подтвержден успешный перехват «Кинжала», 30-летний оператор ЗРК Patriot Вячеслав убедился в обратном.

«Непобедимая» баллистическая ракета воздушного базирования Х-47 «Кинжал» россиян была не только побеждена, но на самом деле она двигалась со скоростью всего около 1240 метров в секунду, что составляет треть от того, что любят заявлять русские. Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах уже не один, а шесть «Кинжалов», оставалось только приступить к делу», - рассказывает оператор ЗРК.

Стоит отметить, что в течение мая страна-террорист Россия выпустила 16% всех ракет, которые она применила за 15 месяцев войны, что почти в три раза превышает средний показатель. Большинство из них были нацелены на Киев.

Также показательным стало то, что оккупанты пытались пробить украинскую ПВО с помощью редких баллистических ракет «Искандер-М» и «Кинжалы». Однако несмотря на все попытки террористов, защитники столичного неба показали отличную работу по уничтожению российских ракет.

Результативность украинских военных заставила некоторых аналитиков сделать вывод, что Киев стал самым защищенным городом на земле. Впрочем, цель России по истощению украинской столицы сохраняется. Оккупанты пытаются искать новые способы и маршруты нанесения ракетных ударов, в том числе, комбинируя атаки ракетами с ударными дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 «Кинжал», которые враг направил против украинской столицы.

Напомним, разработчики гиперзвуковой ракеты «Кинжал» обманули российского диктатора Владимира Путина о «сверхвозможностях» этого вооружения. После того, как ракеты не достигли целей в Украине трех разработчиков «Кинжала» арестовали.

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