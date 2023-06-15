В «Мачулищи» прилетел российский военный самолет Ил-76

В «Мачулищи» прилетел российский военный самолет Ил-763
- 15.06.2023, 10:09
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Этот самолет предназначен для перевозки войск и боевой техники.
На территории Беларуси 14 июня военная авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Лида». Фиксировались полеты вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ.
На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-78815).
Отметим, что Ил-76 предназначен для десантирования воздушных десантов, перевозки войск, боевой техники (в том числе средних танков) с расчетами и вооружения, доставки войскам срочных грузов, а также транспортировки раненых и больных.