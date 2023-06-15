Места надо знать: в Беларуси пошли и лисички, и подосиновики 3 15.06.2023, 10:16

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Грибники похвастались результатами тихой охоты.

Продолжительная сухая погода в июне 2023 года не дает разгуляться грибникам в Беларуси. Но кое-где дождички все-же прошли, и люди уже хвастаются результатами тихой охоты. На Гомельщине дразнят мешками лисичек, а в Солигорском районе показали первые подосиновики, пишет «Ганцевичский час».

Еще 10 июня Владимир Кашевич из Мозыря ходил по березовому лесочку, но грибного счастья не нашел.

«Часовая прогулка по лесу. Один доходяга, отживший свое, подберезовик; два такого же уровня масленка и один молоденький серо-розовый мухоморчик… Ни намёка на лисичек. Но отчаиваться не будем, подождем еще недельку», – написал Владимир в грибной группе ВКонтакте.

Это при том, что в 2022 году в начале июня уже первыми белыми грибами хвастались.

А вот вам и лисички

Но, ждать пришлось недолго. Уже 11 июня Андрей Лихута рассказал, что в Речицком районе Гомельской области уже пошли лисички.

«Речицкий район, это не все фото, много очень маленьких», — написал он.

Ирина из Бреста написала 12 июня, что тоже ходила проверить свои «места лисичные», но, к сожалению, оказалось пусто.

Некоторые не верили, что грибы вообще где-то есть, но в сетях даже опубликовали видео из Речицы в ответ на комментарий. И показали целую машину лисичек.

Наталья Москвичева-Демешко из Гомельской области также поделилась фотками лисичек.

«После дождя поехали в лес на разведку. Если честно, не ожидали!» – написала она 12 июня.

Собирают первые подосиновики и подберёзовики

Николай Белькевич 11 июня уже собирал эти красноголовики.

«Полоса дождей 7 июня, а затем 9 июня хорошо накрыла предполагаемый район поиска грибов. Обилие влаги и комаров в высокополнотном лесу даже на ощупь чувствовалось. Главный грибник еле успевал отмахиваться, не помогали и репелленты. Нам, кто постарше было чуть проще», – написал Николай.

Елена из Витебска поделилась:

«Дай Бог, хоть где-то! В Витебске сушь. Полосами покапало и все».

12 июня Антон Саврицкий нашел подберёзовики в Логойском районе.

А 13 июня Николай Белькевич снова показал, что насобирал в Солигорском районе.

«Сегодняшний поход показал, что несмотря на хорошие дождики 7, 9 и 12 июня, россыпи грибов не предвидится. Встречались молоденькие, встречались переростки, но единично. Будем ждать очередных дождей и полноценного грибного сезона».

А вы берете трутовики?

14 июня Снежана Автушко из Лепеля Витебской области рассказала, что нашла:

«Кроме ТСЖ в лесу полный ноль», — кратко сказала она.

ТСЖ – это трутовик серно-жёлтый. Съедобный гриб после минимальной термообработки, не содержащий ядов или токсинов.

Тем не менее при употреблении в пищу иногда (не часто) наблюдаются нарушения пищеварения, сопровождаемые тошнотой, диареей и недомоганием. Эти недомогания не влекут никаких последствий. Причиной тому могут быть экземпляры гриба, выросшие на ядовитых или хвойных деревьях, или же старые экземпляры, в которых уже началось разложение, или маленький риск перепутать трутовик серно-жёлтый с другими видами.

На данный момент существуют только предположения, почему у немногих людей наблюдается такая реакция на трутовик серно-жёлтый, доказательств пока нет, даже при употреблении в пищу грибов, выросших на ядовитом тисе.

Кушайте грибы и будьте здоровы

Больше про трутовик рассказал 7 июня известный грибной эксперт Александр Морозов из Островецкого района. Он сам занимается выращиванием грибов – в своем подвале у него растут вешенки.

«Стоит необычная для Беларуси сушь. Больше месяца нет дождей, засыхают деревья и кустарники.

— Какие могут сейчас быть грибы? – спрашивают меня.

— Трутовики, чешуйчатый и серно-жёлтый, — отвечаю я.

Это грибы паразиты, питающиеся соками деревьев, поэтому они менее других грибов страдают от отсутствия осадков. Сегодня меня по работе забросили к чёрту на кулички, обрадовало то, что там рос огромный дуб с повреждённым стволом, а в этой расщелине рос, как вы думаете кто? Ну, конечно же Куриный гриб! Значит на ужин у нас будет грибное жаркое.

Трутовик серно-желтый — моя старая любовь. Раз попробовал и всё, пропал, ведь не зря за свои пищевые качества этот гриб получил название Куриный гриб, Древесный цыплёнок или Лесной краб.

Трутовик серно-желтый растет с мая до конца лета. Но особенно часто он встречается в июне. предпочитает лиственные деревья.

Мякоть молодого гриба мягкая, нежная и сочная. Молодые серно-жёлтые трутовики имеют приятный вкус и запах. За высокое содержание белка и отличные вкусовые показатели молодых грибов они ценятся в кулинарии.

Молодые плодовые тела трутовика серно-жёлтого вкусны и используются в салатах, жареными, тушеными (жаркое с картошкой), для приготовления закусок и начинок для пирогов.

Трутовик серно-жёлтый нужно сначала отварить, а потом порезать и пожарить, что я, собственно сегодня и сделал.

Помимо пищевой ценности данный трутовик обладает выраженным антибактериальным эффектом — ингибирует стафилококковые бактерии. В Китае и Японии активно разрабатываются медицинские препараты на его основе и исследуется их эффективность».

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