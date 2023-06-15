Лукашистов напугал «летящий к ним в тыл» дрон с боеприпасом

Лукашистов напугал «летящий к ним в тыл» дрон с боеприпасом1
- 15.06.2023, 10:29
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Пограничники показали видео.
В конце мая в Лоевском районе пограничный наряд якобы «услышал звук двигателя беспилотника» и «увидел его в небе», сообщили в Госпогранкомитете.
Там отметили, что дрон двигался «с украинской территории в тыл Республики Беларусь».
«В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», — проинформировали в ГПК.
При осмотре места падения обнаружены и изъяты «множественные металлические элементы со следами термического воздействия».
«По итогу проведенной взрывотехнической экспертизы изъятых элементов установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту дистанционно пилотируемого летательного аппарата», — рассказали в ГПК.
❗️Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы— Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) June 15, 2023
В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике.
Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Республики Беларусь. pic.twitter.com/VORrP6Mq0A