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Лукашистов напугал «летящий к ним в тыл» дрон с боеприпасом

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  • 15.06.2023, 10:29
  • 5,586
Лукашистов напугал «летящий к ним в тыл» дрон с боеприпасом

Пограничники показали видео.

В конце мая в Лоевском районе пограничный наряд якобы «услышал звук двигателя беспилотника» и «увидел его в небе», сообщили в Госпогранкомитете.

Там отметили, что дрон двигался «с украинской территории в тыл Республики Беларусь».

«В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», — проинформировали в ГПК.

При осмотре места падения обнаружены и изъяты «множественные металлические элементы со следами термического воздействия».

«По итогу проведенной взрывотехнической экспертизы изъятых элементов установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту дистанционно пилотируемого летательного аппарата», — рассказали в ГПК.

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