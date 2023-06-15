«Думал, проскочу»: украинскому спецназу попался очень интересный российский пленный 2 15.06.2023, 10:37

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Россиянин стал «рекордсменом» по необычному показателю.

Украинские военные из Сил специальных операций и Сил обороны Украины во время штурма вражеских позиций на Донбассе взяли в плен трех оккупантов, при этом один из них оказался наемником-рецидивистом, сидевшим в тюрьме уже в шестой раз.

Соответствующее видео защитники Украины выложили в своем ТГ-канале.

Один из пленных россиян во время допроса признался, что уже неоднократно отбывал тюремные сроки и к нему в пенитенциарное заведение пожаловали представители Министерства обороны РФ, которые и завербовали в армию.

Россиянин признал, что согласился стать наемником, поскольку рекрутеры из Минобороны обещали ему свободу после участия в войне в Украине. Перед попаданием в плен он был наемником подразделения, которое даже не «вагнеровское», а напрямую подчиняется именно Минобороны РФ.

«Заключенный. Я устал. Шестой раз сижу. Думал, проскочу как-нибудь и все», – сказал пленный россиянин.

Сразу видно, что у России совсем плохо обстоят дела с кадрами в армии, поэтому они для укомплектования своих подразделений уже не брезгуют никем, в том числе и зеками-рецидивистами.

В то же время украинский спецназовец из ССО, которого можно услышать на видео, отметил, что российские захватчики очень часто говорят: «Не знаю, зачем приехал, не знаю, откуда, ничего не знаю». Они говорят по ранее заученной методичке, поэтому верить им нельзя.

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