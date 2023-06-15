закрыть
15 июня 2023, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Думал, проскочу»: украинскому спецназу попался очень интересный российский пленный

2
  • 15.06.2023, 10:37
  • 7,150
«Думал, проскочу»: украинскому спецназу попался очень интересный российский пленный

Россиянин стал «рекордсменом» по необычному показателю.

Украинские военные из Сил специальных операций и Сил обороны Украины во время штурма вражеских позиций на Донбассе взяли в плен трех оккупантов, при этом один из них оказался наемником-рецидивистом, сидевшим в тюрьме уже в шестой раз.

Соответствующее видео защитники Украины выложили в своем ТГ-канале.

Один из пленных россиян во время допроса признался, что уже неоднократно отбывал тюремные сроки и к нему в пенитенциарное заведение пожаловали представители Министерства обороны РФ, которые и завербовали в армию.

Россиянин признал, что согласился стать наемником, поскольку рекрутеры из Минобороны обещали ему свободу после участия в войне в Украине. Перед попаданием в плен он был наемником подразделения, которое даже не «вагнеровское», а напрямую подчиняется именно Минобороны РФ.

«Заключенный. Я устал. Шестой раз сижу. Думал, проскочу как-нибудь и все», – сказал пленный россиянин.

Сразу видно, что у России совсем плохо обстоят дела с кадрами в армии, поэтому они для укомплектования своих подразделений уже не брезгуют никем, в том числе и зеками-рецидивистами.

В то же время украинский спецназовец из ССО, которого можно услышать на видео, отметил, что российские захватчики очень часто говорят: «Не знаю, зачем приехал, не знаю, откуда, ничего не знаю». Они говорят по ранее заученной методичке, поэтому верить им нельзя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса