В хорошем месте под Минском продают красивый дом с природным интерьером 2 15.06.2023, 10:43

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Как он выглядит и сколько стоит.

Этот дом в Лесковке в Минском районе построен из бруса. Его внутренняя отделка и балки напоминают конструктор лего: все детали четко прилегают друг к другу. В доме много деревянной мебели, простора и стильного минимализма, пишет realt.by. Посмотрите, как он выглядит и что еще есть на участке.

Одноэтажный дом и профилированного бруса был построен в деревне Лесковка, что находится в Минском районе. Это, считай, Боровляны. Крышу накрыли черепицей, а само здание занимает 109,4 квадратного метра.

Кухня, столовая и гостиная в доме совмещены, но легко можно перегородить эти зоны, установив лишь двери.

Также тут есть три спальни. В комнатах в основном стоит деревянная мебель.

Помимо этого, тут есть совмещенный санузел и топочная.

В доме все отделано деревом, только стены в санузле облицованы плиткой. Отапливается объект на газу, канализация — местная, а вот водопровод — центральный.

На территории в 17,9 соток располагается еще навес, где имеется место для парковки автомобиля, там же хранятся и дрова, сделана зона отдыха, где можно спрятаться от солнца.

Стоит дом 315 тысяч долларов.

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