В хорошем месте под Минском продают красивый дом с природным интерьером

В хорошем месте под Минском продают красивый дом с природным интерьером2
- 15.06.2023, 10:43
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Как он выглядит и сколько стоит.
Этот дом в Лесковке в Минском районе построен из бруса. Его внутренняя отделка и балки напоминают конструктор лего: все детали четко прилегают друг к другу. В доме много деревянной мебели, простора и стильного минимализма, пишет realt.by. Посмотрите, как он выглядит и что еще есть на участке.
Одноэтажный дом и профилированного бруса был построен в деревне Лесковка, что находится в Минском районе. Это, считай, Боровляны. Крышу накрыли черепицей, а само здание занимает 109,4 квадратного метра.
Кухня, столовая и гостиная в доме совмещены, но легко можно перегородить эти зоны, установив лишь двери.
Также тут есть три спальни. В комнатах в основном стоит деревянная мебель.
Помимо этого, тут есть совмещенный санузел и топочная.
В доме все отделано деревом, только стены в санузле облицованы плиткой. Отапливается объект на газу, канализация — местная, а вот водопровод — центральный.
На территории в 17,9 соток располагается еще навес, где имеется место для парковки автомобиля, там же хранятся и дрова, сделана зона отдыха, где можно спрятаться от солнца.
Стоит дом 315 тысяч долларов.