NASA отправляет миссию на астероид, который стоит 10 квадриллионов долларов 15.06.2023, 10:55

1,854

Названа дата.

NASA наметило новую дату для долгожданной космической миссии к массивному астероиду, богатому металлами. Космическое агентство объявило, что полет к астероиду 16 Психея, расположенному на расстоянии 280 миллионов миль, запланирован на период с 5 по 25 октября. Изначально запуск должен был произойти в августе 2022 года, однако его отложили из-за проектных и организационных проблем, которые теперь, по информации из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), были решены, сообщает nv.ua.

JPL в своем отчете отмечает впечатляющие достижения всей организации и Калифорнийского технологического института, а также высокий уровень вовлеченности и руководства со стороны директора JPL и высшего руководства.

Астероид 16 Психея, названный в честь греческой богини души, был обнаружен в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. Считается, что этот астероид состоит в основном из железа, никеля, золота и других редких металлов, и его диаметр составляет около 225 км. Он вращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. По мнению астрономов, Психея может представлять собой металлическое ядро формирующейся планеты, потерявшей свои каменистые внешние слои из-за сильных столкновений во время раннего развития Солнечной системы.

Считается, что стоимость Психеи может достигать 10 000 квадриллионов долларов, что превышает суммарную экономику нашей планеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».