закрыть
15 июня 2023, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

NASA отправляет миссию на астероид, который стоит 10 квадриллионов долларов

  • 15.06.2023, 10:55
  • 1,854
NASA отправляет миссию на астероид, который стоит 10 квадриллионов долларов

Названа дата.

NASA наметило новую дату для долгожданной космической миссии к массивному астероиду, богатому металлами. Космическое агентство объявило, что полет к астероиду 16 Психея, расположенному на расстоянии 280 миллионов миль, запланирован на период с 5 по 25 октября. Изначально запуск должен был произойти в августе 2022 года, однако его отложили из-за проектных и организационных проблем, которые теперь, по информации из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), были решены, сообщает nv.ua.

JPL в своем отчете отмечает впечатляющие достижения всей организации и Калифорнийского технологического института, а также высокий уровень вовлеченности и руководства со стороны директора JPL и высшего руководства.

Астероид 16 Психея, названный в честь греческой богини души, был обнаружен в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. Считается, что этот астероид состоит в основном из железа, никеля, золота и других редких металлов, и его диаметр составляет около 225 км. Он вращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. По мнению астрономов, Психея может представлять собой металлическое ядро формирующейся планеты, потерявшей свои каменистые внешние слои из-за сильных столкновений во время раннего развития Солнечной системы.

Считается, что стоимость Психеи может достигать 10 000 квадриллионов долларов, что превышает суммарную экономику нашей планеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса